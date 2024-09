Francia, Upamecano e il ct attaccano FIFA e UEFA: “Si gioca troppo”

Francia, le parole di Upamecano e Deschamps

"Gli spettatori vogliono una bella partita, ma è complicato fare in modo che accada ad ogni match visto quante ce ne sono in calendario - le parole di Upamecano -. Spero che loro, chi deve decidere, capiscano un giorno che giochiamo troppe partite, e questo porta anche infortuni, ne abbiamo avuti due in Nazionale anche l'altro giorno e se le cose non si calmano, se non si mette un freno a tutti questi impegni, ce ne saranno di più".