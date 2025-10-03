L'ex giocatore di Serie A ritrova il gol dopo un anno dall'infortunio al ginocchio che gli ha fatto finire anzitempo la stagione. Gones in testa a punteggio pieno

Mattia Celio Redattore 3 ottobre - 16:03

Una rete dal sapore molto importante. Una rete che sembra una liberazione soprattutto se si è stato fermo per un'intera stagione. Una sensazione che Martin Satrianoconosce benissimo. La rete realizzata ieri nel 2-0 sul Salisburgo arriva nel momento più difficile della carriera del giocatore del Lione che così ha fatto capire a Paulo Fonseca che potrà contare anche su di lui.

Lione, Satriano ritrova il gol dopo un anno: "Una serata perfetta" — E' passato ormai un anno da quel maledetto 28 settembre, ovvero dal giorno in cui un brutto infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro lo ha tenuto lontano dai campi di calcio. 12 mesi senza giocare è un'eternità per un calciatore, costretto a mesi e mesi di riabilitazione e sale operatorie. Ma come si dice, è proprio in momenti come questi che deve venire fuori la stoffa del campione. E Martin Satriano c'è riuscito alla grande.

Dal suo arrivo al Lione, l'attaccante uruguayano ha giocato solo tre partite, dimostrando comunque un elemento chiave in attacco e la rete di ieri al Salisburgo è stato il giusto premio per tutti questi mesi di pazienza e preparazione: "È una serata perfetta per me - ha dichiarato il 24 enne in zona mista - Abbiamo vinto, e per un attaccante segnare è fondamentale. Dopo un anno senza giocare, è stato bellissimo ritrovare il gol, ma devo continuare a lavorare per ripetermi". Il gol è arrivato grazie a un preciso cross di Adam Karabec, finalizzato con un colpo di testa.

L’ex giocatore di Inter ed Empoli ha aggiunto: "Mi sento sempre meglio nel gioco. È con la continuità che si cresce. Sono felice dell’integrazione nella squadra, anche se devo ancora adattarmi completamente alle indicazioni dell'allenatore". Con la vittoria di ieri, i Gones salgono a 6 punti in classifica. Ora occhi per la partita di domenica contro il Tolosa, importante per tenere il passo del PSG, e magari per approfittare di un loro passo falso.