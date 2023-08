Cagliari, il solito Pavoletti risponde all’ex Inter Satriano: pari a Brest

I sardi, privi per un po' di Lapadula, possono contare sulla solita fame di gol di Pavoletti che evita una sconfitta che sarebbe stata meritata per gli uomini di Ranieri.

Dopo la recente vittoria in amichevole per la squadra di Ranieri, arriva un pareggio che sa di vittoria per i rossoblù.

Il Brest, meglio per un'ora abbondante, si deve accontentare di un pari in amichevole coi sardi col timbro di Martin Satriano, al quale ha risposto l'uomo della promozione in A, Leonardo Pavoletti.

L'ex Inter apre questo test match contro gli isolani, che nell'occasione hanno sfoggiato per la prima volta la “Maglia Gara Third”. Dopo una stagione anonima all'Empoli, il 22enne è finito in Francia in prestito e vuole riscatto. Ma il cuore del Casteddu, si sa, non muore mai.

Primo tempo dove il Brest si è reso più pericoloso con una traversa colpita con Chardonnet e con un'occasione dello stesso Satriano che dopo un quarto d'ora nella ripresa è bravo a fulminare Scuffet dalla distanza.

Il Cagliari, a quel punto, reagisce e con due specialità riesce a pareggiare: dagli sviluppi di una punizione arriva il cross di Augello e l'incornata di Pavoletti e al 70' si torna in parità. Acquisto di lusso quello dell'ex Samp che potrà sfoggiare per l'ex Genoa tanti cross: una sorta di derby per un Cagliari molto competitivo con gli innesti di Augello, Jankto e con un Luvumbo sempre più stella.

Per i gol pesanti, però, chiedere sempre a Pavoloso. 1-1 che accontenta tutti, specialmente Ranieri e i suoi. Tenuto a riposo in panchina il nuovo acquisto Shomurodov. Il Cagliari ora torna in Sardegna: lunedì la ripresa degli allenamenti.