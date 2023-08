Giulini a bordocampo e Shomu-mania: il Cagliari batte il Como in volata

Il match amichevole tra i rossoblù e i lariani trasmesso live sul canale Youtube del Cagliari Calcio ha visto un vero e proprio boom di tifosi uzbeki collegati. E' Shomurodov mania...!

Redazione DDD Direttore responsabile

E' iniziato il mese d'agosto, quello del ritorno del Cagliari in Serie A. Il countdown è oramai scattato e la serie delle amichevoli continua. In Val D'Aosta, per l'amichevole contro i lariani, presente il presidente Giulini a bordocampo. Dopo un'ora di gioco, è' entrato in campo il neo acquisto Eldor Shomurodov seguitissimo nel suo Paese.

Il Cagliari si avvia a completare la sua preparazione estiva

Nel mirino c'è già la Coppa Italia il prossimo 12 agosto all’Unipol Domus contro il Palermo. Prima, però, la squadra allenata da Claudio Ranieri prosegue al meglio il suo ciclo di amichevoli.

Dopo le vittorie contro Olbia, Roma Primavera e Juventus Next Gen, per i sardi il test rappresentato dal Como dell’ex Moreno Longo, ha visto una vittoria della squadra rossoblù al fotofinish. Dopo la vittoria per 2-1 sul Como, l’ultima tappa della pre-season, sarà quella dello Stade Francis-Le Blé, dove il Cagliari se la vedrà contro il Brest.

La cronaca di Cagliari-Como 2-1: Cagliari in vantaggio al 31esimo minuto: Nunzio Lella ruba palla al limite dell'area e batte Semper con un destro preciso. Nella ripresa il pareggio della compagine lariana: insacca Blanco, alle spalle di Scuffet. All'89' l'episodio decisivo, con Luvumbo che viene atterrato in area e l'arbitro concede il calcio di rigore. Dagli undici metri Viola non sbaglia, per il definitivo 2-1.