Cagliari, vittoria per 2-0 nel derby di Sardegna contro l’Olbia

Con un gol per tempo il Cagliari liquida l'Olbia nel derby di Sardegna, amichevole di prestigio in terra sarda. Un 2-0 importante per i rossoblù, dal momento che era pur sempre un derby...

Marco Varini Redattore

Il Cagliari si aggiudica l'amichevole di prestigio contro l'Olbia, grazie ad un gol per tempo. Un 2-0 netto in un match sentissimo, pur trattandosi di un'amichevole, dal momento che era comunque il derby di Sardegna. Una sfida da sempre molto sentita in terra sarda.

Per i rossoblù a segno Kourfalidis al 32' e Pereiro al minuto 81'. Un match tutto sommato equilibrato, chiuso anche con una parità sui corner (4 vs 4), ma dove il Cagliari ha saputo sfruttare al massimo le occasioni che si sono presentate. Per i rossoblù una bella risposta nei primi passi estivi, mentre l'Olbia deve fare i conti con la prima delusione stagionale.