Brutte notizie per Igor Tudor, che rischia di perdere uno dei suoi pilastri per diverso tempo. Come comunicato infatti dalla Juventus pochi minuti fa, Gleison Bremer ha riportato la lesione del menisco del ginocchio sinistro. Il difensore brasiliano si sottoporrà ad intervento chirurgico.
L'infortunio
Juventus, brutte notizie per Bremer: lesione al menisco, si opera
Dopo aver saltato tutta la passata stagione per la rottura del legamento crociato, Gleison Bremer finisce nuovamente sotto i ferri. Il difensore bianconero aveva saltato le ultime due sfide dopo un riacutizzarsi di un fastidio al ginocchio operato, sebbene non sembrasse nulla di particolarmente preoccupante. Per evitare rischi di ricadute, dunque, Tudor aveva deciso di non forzare e concedere al brasiliano del tempo per rimettersi in forze e recuperare per il rientro dalla sosta.
Invece, gli esami svolti questa mattina in Francia hanno evidenziato la presenza di una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro. Così recita il comunicato della Juventus: "Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery – Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva".
I tempi di recupero del calciatore saranno valutati solamente dopo l'operazione, ma c'è il rischio di un altro stop importante. Tuttavia, si potrebbe già escludere un suo ritorno in campo prima della prossima pausa di novembre.
