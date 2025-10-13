Juventus, brutte notizie per Bremer: lesione al menisco, si opera

Gli esami medici a cui si è sottoposto questa mattina Gleison Bremer hanno evidenziato una lesione al menisco del ginocchio sinistro

Juventus, c'è lesione al menisco per Bremer

Dopo aver saltato tutta la passata stagione per la rottura del legamento crociato, Gleison Bremer finisce nuovamente sotto i ferri. Il difensore bianconero aveva saltato le ultime due sfide dopo un riacutizzarsi di un fastidio al ginocchio operato, sebbene non sembrasse nulla di particolarmente preoccupante. Per evitare rischi di ricadute, dunque, Tudor aveva deciso di non forzare e concedere al brasiliano del tempo per rimettersi in forze e recuperare per il rientro dalla sosta.