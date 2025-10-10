Tra il vecchio che cerca conferme e il nuovo che prova a riscrivere la storia, la Serie A comincia lentamente ad entrare nel vivo. Dopo le prime sei giornate di campionato, di nuovo fermi alla seconda pausa della stagione, il Napoli è ancora una volta in testa alla classifica. A far compagni agli azzurri c'è a sorpresa la Roma di Gasperini, che si candida a possibile outsider. Seguono di poco staccate le tre squadre regine del calcio italiano: in sequenza, Milan (13 punti), Inter e Juventus (12 punti).
È una vetta della classifica che riflette in tal senso il valore economico delle rose, che si trovano tutte e cinque alla guida anche della particolare classifica degli stipendi della Serie A.
Stipendi Serie A: Inter in testa, la Roma supera 100 milioni, Lecce e Pisa in coda—
In testa alla classifica dei monte ingaggi della Serie A c'è l'Inter, avanti a tutte le altre formazioni con una spesa di 136,2 milioni di euro lordi per sostenere la propria rosa. Al secondo posto c'è la Juventus con 126,2 milioni di euro, mentre sul gradino più basso del podio c'è il Napoli campione d'Italia, con 111,4 milioni lordi e con una netta crescita rispetto alla passata stagione. Anche la Roma sfonda il tetto dei 100 milioni di euro lordi da spendere per gli stipendi. Chiude invece la Top5 il Milan, che si ferma a 90,5 milioni di euro.
Minima spesa, ma ottima resa per Bologna, Como e Sassuolo, che con un monte ingaggi tutto sommato contenuto stanno ottenendo risultati decisamente positivi. Al contrario, rispetto a quanto speso per gli stipendi, non stanno certamente fruttando le campagne di Lazio, Torino, ma soprattutto Fiorentina, che si trova al terzultimo posto con appena 3 punti conquistati in 6 giornate. Chiudono la classifica degli stipendi il Lecce ed il Pisa, che non arrivano neppure a 20 milioni di euro lordi.
CLASSIFICA MONTE INGAGGI SERIE A
1. Inter (136,2 milioni di euro lordi, 80,5 netti)
2. Juventus (126,2 milioni di euro lordi, 72,3 netti)
3. Napoli (111,4 milioni di euro lordi, 65,9 netti)
4. Roma (108,5 milioni di euro lordi, 61,5 netti)
5. Milan (90,5 milioni di euro lordi, 55,1 netti)
6. Lazio (77,3 milioni di euro lordi, 45,6 netti)
7. Fiorentina (64,4 milioni di euro lordi, 38,8 netti)
8. Atalanta (58,6 milioni di euro lordi, 37,3 netti)
9. Torino (50,8 milioni di euro lordi, 30,5 netti)
10. Bologna (44,8 milioni di euro lordi, 25,4 netti)
11. Como (44,5 milioni di euro lordi, 24,5 netti)
12. Sassuolo (39 milioni di euro lordi, 21,9 netti)
13. Cremonese (33,3 milioni di euro lordi, 19 netti)
14. Genoa (30 milioni di euro lordi, 17,6 netti)
15. Cagliari (28,9 milioni di euro lordi, 16,4 netti)
16. Hellas Verona (27,5 milioni di euro lordi, 15,8 netti)
17. Udinese (25,3 milioni di euro lordi, 15,1 netti)
18. Parma (24,7 milioni di euro lordi, 14,4 netti)
19. Lecce (19,6 milioni di euro lordi, 11,2 netti)
20. Pisa (19,1 milioni di euro lordi, 10,6 netti)
