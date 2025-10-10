Tra il vecchio che cerca conferme e il nuovo che prova a riscrivere la storia, la Serie A comincia lentamente ad entrare nel vivo. Dopo le prime sei giornate di campionato, di nuovo fermi alla seconda pausa della stagione, il Napoli è ancora una volta in testa alla classifica. A far compagni agli azzurri c'è a sorpresa la Roma di Gasperini, che si candida a possibile outsider. Seguono di poco staccate le tre squadre regine del calcio italiano: in sequenza, Milan (13 punti), Inter e Juventus (12 punti).