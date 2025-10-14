La serie C girone C è arrivata al nono atto. Fra sabato 11 e domenica 12, s'è svolta la nona giornata del girone C del campionato di serie C. La curiosità di questo turno di campionato non è solo la rete dopo sedici secondi di Accursio Bentivegna della Casertana contro l'AZ Picerno, ma soprattutto l'abbondanza di vittorie in trasferta. Compresa quella della Salernitana, capolista, a cui è bastata una rete di Capomaggio per vincere a Monopoli, mentre, per rimanere in scia, il Benevento ne fa quattro; sempre in zona playoff, brutto tonfo del Cosenza in casa contro l'Atalanta U23 che rimane ancora in zona rossa: a proposito, brutti i crolli in casa di Giugliano e Foggia, rispettivamente contro Catania e Crotone.
Salta in queste ore la seconda panchina del girone C: l'AZ Picerno saluta Claudio De Luca ed accoglie Valerio Bertotto, nelle due ultime stagioni al Giugliano cui ha guadagnato una doppia qualificazione ai playoff. De Luca paga l'ultima partita, persa in casa contro la Casertana. Questi ultimi, guidati da Federico Coppitelli, reagiscono eccezionalmente dopo la sconfitta interna contro il Casarano, grazie ad una doppietta di Bentivegna.
A proposito del Casarano, ormai non è più una sorpresa: la doppietta di Chiricò, e la rete di Zanaboni, sono decisive per battere l'Audace Cerignola nel derby pugliese; rimanendo in Puglia, non sorride affatto il Foggia: la squadra di Delio Rossi perde in casa contro il Crotone per 0-3; con lo stesso risultato, vince il Catania contro il Giugliano, sempre in casa. Pitagorici ed etnei sono saldamente in zona playoff: i primi, al terzo posto, i secondi, al quinto. Perde qualche quota il Cosenza di Buscè: brutta sconfitta in casa contro l'Atalanta u23, che torna alla vittoria dopo tanti turni a secco. Attualmente, i nerazzurri rimangono in zona rossa a pari punti con il Trapani, che vince al Lamberti contro la Cavese di Prosperi, e con l'Altamura.
Prove di fuga: Salernitana a +3 dal Benevento
A proposito di Altamura, è cocente la trasferta nel Sannio: la squadra di Mangia perde 4-0 contro il Benevento, che si riprende più che bene dopo la sconfitta esterna allo Iacoboni di Latina. Il Benevento, grazie a questa vittoria, è in solitaria al secondo posto. Sono a +3 dalla Salernitana, che vince a Monopoli grazie al bel gol di Capomaggio. I granata di Raffaele sono un rullo compressore, e macinano vittorie contro le medio piccole ed accennano ad una piccola fuga, distanziando quanto basta gli stregoni di Auteri.
Tornando al Latina, guadagnano un punto prezioso contro il Potenza: entrambe rimangono agganciate al treno playoff, tra 13 e 12 punti come il Monopoli. Sorpresa Sorrento, infine, che è all'undicesimo posto: i rossoneri di Mirko Conte vincono in trasferta a Siracusa, sempre più fanalino di coda a soli tre punti.
AZ Picerno-Casertana, 0-2; Giugliano-Catania, 0-3; Foggia-Crotone, 0-3; Monopoli-Salernitana, 0-1; Siracusa-Sorrento, 0-1; Potenza-Latina, 0-0; Cavese-Trapani, 0-1; Casarano-Audace Cerignola, 3-0; Benevento-Team Altamura, 4-0.
La classifica—
Salernitana 22; Benevento 19; Catania, Casarano 18; Crotone 17; Cosenza 15; Casertana 14; Potenza 13; Monopoli, Latina 12; Sorrento, Audace Cerignola 10; AZ Picerno 9; Team Altamura, Trapani, Atalanta u23 8; Foggia 7; Giugliano 6; Cavese 5; Siracusa 3.
Il calendario della prossima giornata—
Sabato 18/10, ore 14.30: Casarano-Foggia, Crotone-Monopoli, Sorrento-Cosenza; ore 17.30: Latina-Giugliano. Domenica 19/10, ore 12.30: Casertana-Siracusa; ore 14.30: Atalanta u23-Trapani, Benevento-Potenza, Catania-Salernitana; domenica 19/10, ore 17.30: Audace Cerignola-Cavese; ore 20.30: Team Altamura-AZ Picerno.
