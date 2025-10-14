La Casertana vince in trasferta contro l'AZ Picerno, che cambia l'allenatore: è la seconda squadra, dopo il Giugliano. In coda, doppia sconfitta interna di Foggia e Giugliano, contro Crotone e Catania.

La serie C girone C è arrivata al nono atto. Fra sabato 11 e domenica 12, s'è svolta la nona giornata del girone C del campionato di serie C. La curiosità di questo turno di campionato non è solo la rete dopo sedici secondi di Accursio Bentivegna della Casertana contro l'AZ Picerno, ma soprattutto l'abbondanza di vittorie in trasferta. Compresa quella della Salernitana, capolista, a cui è bastata una rete di Capomaggio per vincere a Monopoli, mentre, per rimanere in scia, il Benevento ne fa quattro; sempre in zona playoff, brutto tonfo del Cosenza in casa contro l'Atalanta U23 che rimane ancora in zona rossa: a proposito, brutti i crolli in casa di Giugliano e Foggia, rispettivamente contro Catania e Crotone.