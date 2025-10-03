Latina-Benevento: diretta TV e streaming LIVE del match

Il Benevento cerca altri punti in chiave promozione mentre il Latina vuole dare una svolta al proprio campionato

Michele Massa 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 10:03)

Il momento delle due squadre — Al momento il Latina attraversa una fase complicata: con 8 punti raccolti occupa la 12ª posizione in classifica. I numeri parlano chiaro e mettono in luce le difficoltà della squadra guidata da Alessandro Bruno, che finora ha ottenuto 2 successi, 2 pareggi e 3 sconfitte, con un bottino di 5 reti segnate e 10 incassate.

Situazione opposta per il Benevento, che sta vivendo un periodo molto positivo. I giallorossi sono in vetta alla graduatoria con 16 punti, frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. L’attacco si è dimostrato particolarmente efficace, con 13 gol realizzati a fronte di soli 5 subiti. Sotto la guida di Gaetano Auteri, la squadra ha mostrato grande compattezza, soprattutto fuori casa, dove ha collezionato 2 successi, 1 pari e 1 ko.

L’ultimo confronto diretto tra le due formazioni si è chiuso sull’1-1. Nei precedenti, il Benevento ha avuto spesso la meglio, con 3 vittorie e 2 pareggi negli ultimi 5 incroci. I campani partono quindi favoriti, anche se il Latina, pur in difficoltà, potrebbe riservare delle sorprese.

Le probabili formazioni di Latina-Benevento — Latina (3-5-2): Mastrantonio, Parodi, Dutu, Marenco, Ercolano, Ciko, Riccardi, De Ciancio, Pace, Fasan, Ekuban

Benevento (4-3-3): Vannucchi, Borghini, Scognamillo, Saio, Pierozzi, Prisco, Maita, Ceresoli, Lamesta, Manconi, Salvemini