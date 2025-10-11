Entra nel vivo la Serie C con un match molto importante per definire gli equilibri della classifica

Il Girone C di Serie C offre una serie di match interessanti, tra cui spicca la delicata sfida tra Siracusa e Sorrento la prossima domenica 12 ottobre alle ore 14:30. Questa gara in programma mette in palio tre punti che possono risultare molto importanti per entrambe le squadre, che si ritrovano in zone di classifica abbastanza differenti, nonostante il campionato di fatto sia cominciato da poco.

Il match, in programma domenica 12 ottobre alle ore 14:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Sky Sport al canale 254 e su Now Tv.

Il momento delle due squadre — Inizio di stagione da dimenticare per i padroni di casa: il Siracusa infatti è ultimo con soli 3 punti conquistati e una differenza reti che recita tristemente -11. Urge un cambio di rotta e questa gara casalinga potrebbe essere lo spartiacque giusto per invertire il trend negativo e rilanciarsi in classifica. Dall'altra parte ci sarà un Sorrento che invece di punti ne ha collezionati 7 e cercherà di tenere lontano lo spettro della retrocessione.

Le probabili formazioni di Siracusa-Sorrento — Siracusa (4-1-4-1): Farroni, Iob, Pacciardi, Sapola, Puzone, Candiano, Valente, Limonelli, Gudelevicius, Parigini, Contini. Allenatore: Marco Turati

Sorrento (3-5-2): Harrasser, Solcia, Carillo, Colombini, Piras, Cuccurullo, Franco, Cangianello, Crecco, Sabbatini, D'Ursi. Allenatore: Mirko Conte