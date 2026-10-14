Il ko contro il Villarreal non è un episodio isolato, ma l'ultimo capitolo di una serie negativa che accompagna Massimiliano Allegri da diverse stagioni europee. Il dato corretto è di una vittoria, un pareggio e otto sconfitte nelle ultime dieci gare di Champions League. Un bilancio da incubo, maturato tra la Juventus e il Napoli.

Caricamento post Instagram...

Lo score di Allegri, le ultime dieci partite

Tutto comincia il 22 febbraio 2022,La Juventus pareggia 1-1 in Spagna, ma al ritorno crolla 0-3 allo Stadium, salutando la competizione agli ottavi di finale. È il primo segnale di un percorso europeo che, da quel momento, diventa estremamente complicato.

La stagione successiva, sulla panchina bianconera, Allegri raccoglie appena una vittoria nella fase a gironi. La Juventus perde 2-1 a Parigi contro il PSG e 1-2 in casa contro il Benfica. L'unico successo arriva contro il Maccabi Haifa, battuto 3-1 a Torino, ma al ritorno gli israeliani si impongono 2-0. Seguono il 4-3 subito a Lisbona contro il Benfica e la sconfitta interna per 1-2 contro il PSG.

Il bilancio delle ultime otto partite europee con la Juventus è dunque di una vittoria, un pareggio e sei sconfitte. A peggiorare ulteriormente le statistiche sono arrivate le prime due gare della nuova avventura con il Napoli: prima lo 0-1 contro l'Arsenal al Maradona, poi il 3-1 incassato in rimonta sul campo del Villarreal. Proprio la sfida spagnola ha evidenziato le fragilità degli azzurri. Dopo il vantaggio firmato da Rrahmani, il Napoli ha subito due gol in appena tre minuti, firmati da Mikautadze e Mouriño, prima della rete di Oluwaseyi nel finale.

MILANO, ITALIA - 5 SETTEMBRE: Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, reagisce durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e SSC Napoli allo Stadio Giuseppe Meazza il 5 settembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Il problema, quindi, non riguarda soltanto il risultato, ma la continuità delle difficoltà europee. Allegri ha raggiunto due finali di Champions con la Juventus, nel 2015 e nel 2017, ma i numeri più recenti raccontano una realtà completamente diversa. Adesso toccherà al Napoli invertire la tendenza, perché con altre quattro sconfitte nelle ultime quattro gare europee la situazione rischierebbe di diventare ancora più complicata.