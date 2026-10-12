Quando Allegri affronta i club spagnoli
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Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata di domani figura anche quella che metterà di fronte il Villarreal ed il Napoli. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione del secondo turno della league phase della Champions League 2026/2027. L'incontro avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà presso l'Estadio de la Ceramica, impianto sportivo che ospita i match casalinghi del club dalla Comunità Valenciana. Nel corso della sua carriera, il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri ha affrontato diverse volte i club che provengono dalla Spagna. Ecco, quindi, il suo rendimento contro le squadre che militano o hanno militato nella massima divisione spagnola.
Villarreal-Napoli, quando Allegri affronta le squadre spagnole: le statisticheLa squadra proveniente dalla Spagna che Allegri ha avuto modo di affrontare più volte è il Barcellona. Tuttavia, nei tredici match contro i catalani, l'ex allenatore di Milan e Juventus non ha un buon andamento. Infatti, ha perso sei partite tra le quali c'è la finale di Champions League del 2015 (1-3) e ne ha pareggiate cinque. Le vittorie, invece, sono state soltanto due: la prima col Diavolo, 2-0 nel 2013 agli ottavi di Champions; la seconda in bianconero nel 2017, 3-0 ai quarti sempre nella massima competizione europea. Successivamente c'è il Real Madrid: due vittorie, altrettanto pareggi e tre sconfitte. Tra le partite perse c'è anche l'atto conclusivo della coppa dalle grandi orecchie nella stagione 2016/2017. In quell'occasione, le Merengues hanno vinto 1-4.
Dopo il Barça ed i Blancos abbiamo il Siviglia, club che il tecnico livornese ha sfidato sei volte tra la massima competizione internazionale e l'Europa League. Allegri ha affrontato sei volte il club dell'Andalusia e le statistiche sono equilibrate: due vittorie, due pareggi ed anche due sconfitte. Si prosegue con l'Atlético Madrid di Diego Simeone, affrontato in quattro match in due edizioni differenti della Champions: fase a gironi 14/15, sconfitta in Spagna e 0-0 a Torino; ottavi della stagione 18/19, vittoria per 2-0 dei Colchoneros all'andata e rimonta della Juve al ritorno con tripletta di Cristiano Ronaldo.
Questo viaggio tutto spagnolo di Massimiliano Allegri si conclude con tre squadre che il livornese ha affrontato soltanto due volte. Una di queste è il Malaga, incontrato nella fase a gironi della Champions League 2012/2013 quando Max sedeva sulla panchina del Milan. Contro i biancazzurri, il Diavolo ha perso 1-0 in Spagna. A San Siro, invece, è finita 1-1. Per di più, in quella partita, Alexandre Pato ha segnato il suo ultimo gol con la maglia rossonera.
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