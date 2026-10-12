Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata di domani figura anche quella che metterà di fronte il Villarreal ed il Napoli. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione del secondo turno della league phase della Champions League 2026/2027. L'incontro avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà presso l'Estadio de la Ceramica, impianto sportivo che ospita i match casalinghi del club dalla Comunità Valenciana. Nel corso della sua carriera, il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri ha affrontato diverse volte i club che provengono dalla Spagna. Ecco, quindi, il suo rendimento contro le squadre che militano o hanno militato nella massima divisione spagnola.

Villarreal-Napoli, quando Allegri affronta le squadre spagnole: le statistiche

La squadra proveniente dalla Spagna che Allegri ha avuto modo di affrontare più volte è il. Tuttavia, neimatch contro i catalani, l'ex allenatore dinon ha un buon andamento. Infatti, ha persopartite tra le quali c'è la finale di Champions League del(1-3) e ne ha pareggiate. Le vittorie, invece, sono state soltanto: la prima col Diavolo,nelagli ottavi di Champions; la seconda in bianconero nelai quarti sempre nella massima competizione europea. Successivamente c'è il: due vittorie, altrettanto pareggi esconfitte. Tra le partite perse c'è anche l'atto conclusivo della coppa dalle grandi orecchie nella stagione. In quell'occasione, le Merengues hanno vinto

Cardiff, Galles - 3 giugno 2017: Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, passa davanti alla coppa della Champions League dopo la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid al National Stadium. (Foto di Matthias Hangst/Getty Images)

Dopo il Barça ed i Blancos abbiamo il Siviglia, club che il tecnico livornese ha sfidato sei volte tra la massima competizione internazionale e l'Europa League. Allegri ha affrontato sei volte il club dell'Andalusia e le statistiche sono equilibrate: due vittorie, due pareggi ed anche due sconfitte. Si prosegue con l'Atlético Madrid di Diego Simeone, affrontato in quattro match in due edizioni differenti della Champions: fase a gironi 14/15, sconfitta in Spagna e 0-0 a Torino; ottavi della stagione 18/19, vittoria per 2-0 dei Colchoneros all'andata e rimonta della Juve al ritorno con tripletta di Cristiano Ronaldo.

Torino, Italia - 12 marzo 2019: Il giocatore della Juventus Cristiano Ronaldo esulta per il gol del 2-0 durante il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus ed Atlético Madrid all'Allianz Stadium. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Questo viaggio tutto spagnolo di Massimiliano Allegri si conclude con tre squadre che il livornese ha affrontato soltanto due volte. Una di queste è il Malaga, incontrato nella fase a gironi della Champions League 2012/2013 quando Max sedeva sulla panchina del Milan. Contro i biancazzurri, il Diavolo ha perso 1-0 in Spagna. A San Siro, invece, è finita 1-1. Per di più, in quella partita, Alexandre Pato ha segnato il suo ultimo gol con la maglia rossonera.

La prossima è il. I Blanquinegros sono gli unici spagnoli contro cui Allegri non ha mai perso: gironi della Champions 18/19,in Spagna con doppietta died espulsione di CR7 mentre a Torino ha vintocon rete di. Chiudiamo proprio con l'avversario di domani sera, vale a dire il Villarreal. Il livornese ha incontrato il Submarino Amarillo agli ottavi della massima competizione europea nell'annata: 1-1 in Spagna; sconfitta perall'Allianz Stadium.