Il Napoli premiato dal CONI con il Collare d'Oro per i 100 anni di storia: le parole di De Laurentiis

Luigi Mereu
De Laurentiis Napoli

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Oggi, lunedì 12 ottobre, il Napoli è stato premiato dal CONI con il Collare d'Oro al Merito Sportivo, la massima onorificenza conferita dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Un riconoscimento legato a una ricorrenza speciale per il club azzurro, che quest'anno celebra i 100 anni dalla sua fondazione. Il presidente, Aurelio De Laurentiis, presente a Roma per la consegna del prestigioso premio, ha preso posizione sulla candidatura di Giovanni Malagò alla guida della FIGC, soffermandosi anche sulle difficoltà del sistema calcistico nazionale e sulla necessità di un cambiamento, oltre alla partita dei partenopei in Champions League.

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Napoli premiato con il Collare d'Oro al Merito Sportivo: le parole di De Laurentiis

Dopo la premiazione, come riportato da Sport Mediaset, il presidente del Napoli ha parlato di vari temi, partendo proprio dalla partita in programma domani contro il Villarreal: "Speriamo che domani sera le cose vadano bene, io confido nei nostri ragazzi e non ho mai avuto dubbi su Allegri".

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NAPOLI, ITALIA - 14 LUGLIO: Aurelio De Laurentiis, Presidente della SSC Napoli, e Massimiliano Allegri partecipano alla conferenza stampa del nuovo capo allenatore Massimiliano Allegri al Teatro di San Carlo il 14 luglio 2026 a Napoli, Italia. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Ha continuato: "Sono sempre rimasto in silenzio, non ho mai dato giudizi affrettati, anche perché come puoi giudicare uno che ha vinto così tanto? Finalmente ha riproposto la difesa a 3, evidentemente è uno schema che gli dà sicurezza e infatti ha portato il risultato a casa".

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Successivamente ha parlato del commissario della FIGC, Giovanni Malagò, mostrando ancora fiducia nei suoi confronti: "Purtroppo è la stupidità che governa l’Italia. Giovanni non dovrebbe mai essere messo in discussione. La Serie A candiderà ancora lui, sennò sarebbe un passo indietro". Infine, sulla politica in Italia: "Il mondo si divide in imprenditori e prenditori. I politici, spesso, appartengono alla seconda categoria, così come coloro che si sono mossi in questa vicenda".

Ora la prossima sfida che attende gli uomini di Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri è in programma domani, contro un ostico Villarreal all'Estadio de la Ceràmica, con la necessità di trovare subito i 3 punti dopo la sconfitta casalinga contro l'Arsenal (0-1) alla prima della League Phase di Champions League.

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