Oggi, lunedì 12 ottobre, il Napoli è stato premiato dal CONI con il Collare d'Oro al Merito Sportivo, la massima onorificenza conferita dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Un riconoscimento legato a una ricorrenza speciale per il club azzurro, che quest'anno celebra i 100 anni dalla sua fondazione. Il presidente, Aurelio De Laurentiis, presente a Roma per la consegna del prestigioso premio, ha preso posizione sulla candidatura di Giovanni Malagò alla guida della FIGC, soffermandosi anche sulle difficoltà del sistema calcistico nazionale e sulla necessità di un cambiamento, oltre alla partita dei partenopei in Champions League.

Napoli premiato con il Collare d'Oro al Merito Sportivo: le parole di De Laurentiis

Dopo la premiazione, come riportato da, il presidente del Napoli ha parlato di vari temi, partendo proprio dalla partita in programma domani contro il: "Speriamo che domani sera le cose vadano bene, io confido nei nostri ragazzi e".

NAPOLI, ITALIA - 14 LUGLIO: Aurelio De Laurentiis, Presidente della SSC Napoli, e Massimiliano Allegri partecipano alla conferenza stampa del nuovo capo allenatore Massimiliano Allegri al Teatro di San Carlo il 14 luglio 2026 a Napoli, Italia. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Ha continuato: "Sono sempre rimasto in silenzio, non ho mai dato giudizi affrettati, anche perché come puoi giudicare uno che ha vinto così tanto? Finalmente ha riproposto la difesa a 3, evidentemente è uno schema che gli dà sicurezza e infatti ha portato il risultato a casa".

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Successivamente ha parlato del commissario della FIGC, Giovanni Malagò, mostrando ancora fiducia nei suoi confronti: ". Giovanni non dovrebbe mai essere messo in discussione. La Serie A candiderà ancora lui,". Infine, sulla politica in Italia: ". I politici, spesso, appartengono alla seconda categoria, così come coloro che si sono mossi in questa vicenda".

Ora la prossima sfida che attende gli uomini di Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri è in programma domani, contro un ostico Villarreal all'Estadio de la Ceràmica, con la necessità di trovare subito i 3 punti dopo la sconfitta casalinga contro l'Arsenal (0-1) alla prima della League Phase di Champions League.