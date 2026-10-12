Il Real Madrid sta affrontando un nuovo complicato inizio di stagione. I Blancos continuano a non convincere sotto la nuova-vecchia guida di José Mourinho. Se l'annata passata portava con sé della curiosità e delle aspettative intriganti rispetto al lavoro di Xabi Alonso, con la restaurazione del portoghese, le ambizioni dei Blancos rischiano di doversi infrangere a breve, sulle secolari convinzioni tattiche dello Special One.

🚨🤍 Real Madrid have reached an agreement in principle with Thibaut Courtois over new contract.



The club considers Courtois a key player, top in the world and new deal will be signed soon after verbal agreement.



Current deal expires in June 2027 but Thibaut will defend Real… pic.twitter.com/YveAzqvKMk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 12, 2026

Courtois rinnova con il Real Madrid

Mentre il Barcellona sta letteralmente volando in Liga su 8 con 34 gol segnati), il Real Madrid si trova già a inseguire avendo perso giù due partite, che rischiano di costare parecchio nell'economia del campionato spagnolo. A fare rumore è stato il tonfo contro l'Atletico Madrid prima della sosta per le nazionali. La partita è terminata sul risultato diper i Colchoneros grazie alle reti di David e Grimaldo, ma il passivo poteva essere ben più grosso se non ci fosse statofra i pali.Il portiere belga del Real Madrid è una delle poche certezze a cui si aggrappa il tecnico portoghese. Se Rodrygo e Mbappé fanno i conti con le noie fisiche, Vinicius Jr non dà le certezze adeguate econtinua ad apparire una versione depotenziata rispetto a quando gioca con la nazionale, Mourinho può contare solamente sull'incredibile apporto del 34enne. Courtois è risultato essere il migliore in campo (7.9 Sofascore) anche nella partita di ieri contro il Villarreal. Il suodi gol evitati (da segnalare l'intervento su Carlos Romero) ne determina l'importanza in campo.

MADRID, SPAGNA - 10 OTTOBRE: Thibaut Courtois del Real Madrid in azione durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Villarreal CF allo stadio Santiago Bernabéu, il 10 ottobre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Eppure, la dirigenza ha rischiato di non poter più fare affidamento sul portiere belga già dalla prossima stagione. Infatti, Courtois aveva già prolungato il contratto durante la scorsa estate fino al 2027. Tuttavia, la società, vedendo le prestazioni fornite negli ultimi tempi, ha deciso di accelerare per accordarsi nuovamente. Secondo Fabrizio Romano, l'accordo fra club e portiere è a un passo dalla finalizzazione. Il prolungamento sarà fino al 2028, quando Courtois avrà ormai 36 anni.