La squadra di Madrid potrà contare sul suo numero 1 ancora per due anni: le sue recenti prestazioni hanno convinto tutta la dirigenza
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Il Real Madrid sta affrontando un nuovo complicato inizio di stagione. I Blancos continuano a non convincere sotto la nuova-vecchia guida di José Mourinho. Se l'annata passata portava con sé della curiosità e delle aspettative intriganti rispetto al lavoro di Xabi Alonso, con la restaurazione del portoghese, le ambizioni dei Blancos rischiano di doversi infrangere a breve, sulle secolari convinzioni tattiche dello Special One.Mentre il Barcellona sta letteralmente volando in Liga (8 vittorie su 8 con 34 gol segnati), il Real Madrid si trova già a inseguire avendo perso giù due partite, che rischiano di costare parecchio nell'economia del campionato spagnolo. A fare rumore è stato il tonfo contro l'Atletico Madrid prima della sosta per le nazionali. La partita è terminata sul risultato di 2-1 per i Colchoneros grazie alle reti di David e Grimaldo, ma il passivo poteva essere ben più grosso se non ci fosse stato Thibaut Courtois fra i pali.
Courtois rinnova con il Real MadridIl portiere belga del Real Madrid è una delle poche certezze a cui si aggrappa il tecnico portoghese. Se Rodrygo e Mbappé fanno i conti con le noie fisiche, Vinicius Jr non dà le certezze adeguate e Bellingham continua ad apparire una versione depotenziata rispetto a quando gioca con la nazionale, Mourinho può contare solamente sull'incredibile apporto del 34enne. Courtois è risultato essere il migliore in campo (7.9 Sofascore) anche nella partita di ieri contro il Villarreal. Il suo 1.00 di gol evitati (da segnalare l'intervento su Carlos Romero) ne determina l'importanza in campo.
Eppure, la dirigenza ha rischiato di non poter più fare affidamento sul portiere belga già dalla prossima stagione. Infatti, Courtois aveva già prolungato il contratto durante la scorsa estate fino al 2027. Tuttavia, la società, vedendo le prestazioni fornite negli ultimi tempi, ha deciso di accelerare per accordarsi nuovamente. Secondo Fabrizio Romano, l'accordo fra club e portiere è a un passo dalla finalizzazione. Il prolungamento sarà fino al 2028, quando Courtois avrà ormai 36 anni.
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