Mario Lemina chiama, Lamine Yamal risponde. Si potrebbe riassumere così, la questione che più di tutti ha sportivamente acceso il clima attorno alla sfida di Champions League tra Galatasaray e Barcellona, match che ha visto trionfare i blaugrana per 1-4, al termine di una grande rimonta.

Lemina: "Chi è Yamal? Io conosco solo Sané"

Il botta e risposta tra la stella spagnola e il centrocampista gabonese nasce da una risposta scherzosa, ma anche un po' provocatoria, di. Durante un contenuto sui social, in cui l'exavrebbe dovuto scegliere tra Lamine Yamal e Leroy Sané, il centrocampista delsi è infatti lasciato andare ad un ironico:. L'affermazione, come si può ben immaginare, è andata molto virale sui social, arrivando anche al n.10 blaugrana che, in occasione di Galatasaray-Barcellona ha deciso di rispondere a modo suo.

Dopo un primo tempo abbastanza sofferto, con il Barça sotto 1-0 prima del momentaneo gol del pareggio siglato da Joao Cancelo, alla ripresa Lamine Yamal sale in cattedra e, proprio come neve al sole, il Galatasaray si scioglie sotto gli occhi dei propri tifosi. Prima il cross chirurgico per la testa di Ferran Torres, poi lo splendido dribbling di rabona per l'appoggio in rete di Gordon. Lamine Yamal risponde così a Lemina e, dopo la vittoria, lancia anche una frecciatina al centrocampista gabonese.

"Mi conosci ora?"

Subito dopo la consegna di un meritato premio di MVP del match, il n.10 delha sfruttato l'occasione per mandare al mittente le provocazioni, dichiarando: "Ora mi conosci?". Una palese risposta alle precedenti parole dichenon è riuscito a trattenere, aizzando ancora una volta le polemiche sui social tra chi critica questo tipo di comportamento e chi, invece, sostiene che non ci sia alcuna malizia.

ISTANBUL, TURCHIA - 13 OTTOBRE: Pedri, Lamine Yamal ed Eric Garcia dell'FC Barcelona festeggiano il terzo gol della loro squadra, realizzato da Anthony Gordon dell'FC Barcelona (non inquadrato), durante la partita della seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Galatasaray A.S. e FC Barcelona, ​​disputata all'Ali Sami Yen Spor Kompleksi il 13 ottobre 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Burak Kara/Getty Images)

A prescindere dalle interpretazioni degli appassionati, la questione è poi fortunatamente giunta al termine con una storia Instagram del calciatore ex Juventus. Postando una foto che ritrae il figlio in posa con la stella del Barça, Lemina ha infatti utilizzato i social per chiudere la faccenda: "Certo che ti conosco. Il mio piccolo è pazzo di te. Congratulazioni".

Insomma tutto è bene quel che finisce bene, soprattutto per Yamal, il quale torna in Catalogna con una vittoria netta sul Galatasaray, due assist, il premio di MVP e una piccola rivincita sui social.