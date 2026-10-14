Rafael Leao prova a lasciarsi alle spalle un inizio di stagione complicato. Nella notte europea del Galatasaray contro il Barcellona, terminata con una pesante sconfitta per 4-1, l'attaccante portoghese ha trovato il primo assist con la maglia del club turco. La sua accelerazione ha messo in difficoltà la difesa blaugrana e ha contribuito alla rete di Aleksey Batrakov, prima che il Barcellona prendesse definitivamente il controllo della partita.

Il difficile inizio di stagione e le parole su Lamine Yamal

Per l'ex giocatore del Milan si tratta di un piccolo passo avanti in una stagione nella quale le aspettative sono particolarmente alte. Il portoghese è arrivato alcon il compito di aumentare la qualità e l'imprevedibilità del reparto offensivo, ma finora ha faticato a trovare continuità sotto porta.

L'assist contro il Barcellona rappresenta il primo contributo al gol di Leao con il Galatasaray, ad oggi i numeri del portoghese nelle competizioni ufficiali con il club turco raccontano un avvio ancora in cerca di una svolta realizzativa, 6 presenze condite da 0 gol e 1 assist.

L'ala portoghese spera che il primo assist europeo possa rappresentare un punto di svolta per la sua stagione, anche dal punto di vista psicologico. Le sue qualità tecniche non sono in discussione, la sfida adesso è trasformare le sue caratteristiche in numeri e prestazioni più continue.

Portogallo-Spagna: Ottavi di finale - Coppa del Mondo FIFA 2026

ARLINGTON, TEXAS - 6 LUGLIO: Rafael Leão del Portogallo (a destra) contende il pallone a Lamine Yamal della Spagna (a sinistra) durante la partita degli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Portogallo e Spagna, disputata al Dallas Stadium il 6 luglio 2026 ad Arlington, negli Stati Uniti. (Foto di Heuler Andrey/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Dopo la partita, Leao ha parlato ai microfoni di TNT Sports Brasil, soffermandosi anche sul talento di Lamine Yamal, grande protagonista della rimonta del Barcellona e Player of the match. "Spero che Yamal possa vincere il pallone d'oro e grandi trofei con il Barcellona. Credo sia uno dei migliori giocatori al mondo, lo apprezzo molto come calciatore e come persona. È circondato da ottimi giocatori in un club straordinario". Parole che testimoniano la stima del portoghese nei confronti del giovane fuoriclasse spagnolo, ormai considerato uno dei talenti più importanti del calcio internazionale.

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La strada per ritrovare il miglior Leao è ancora lunga, ma la giocata che ha portato al vantaggio contro il Barcellona ha ricordato quanto possa essere pericoloso quando riesce a sfruttare gli spazi e puntare direttamente la porta., perché il primo assist è arrivato ma la vera svolta della stagione passerà soprattutto dalla capacità di tornare a segnare per aiutare il suo nuovo club.