Da quasi un mese, Rafael Leão gioca in Turchia e veste la maglia del Galatasaray. L'attaccante, infatti, dopo sette stagioni in Serie A col Milan ha preso la decisione di voler provare una nuova avventura per la sua carriera agonistica. Nelle ultime settimane della sessione estiva di calciomercato, due club si stavano contendendo il cartellino del giocatore: i giallorossi e l'Aston Villa. Alla fine, il portoghese ha scelto la squadra turca. Tuttavia, nelle sue prime uscite con la nuova maglia non ha brillato in maniera particolare e sta già ricevendo critiche.

Leão criticato dopo le sue prime partite col Galatasaray

Durante quest'estate, il classe 1999 ha dichiarato diverse volte che la sua esperienza con la maglia del Milan era terminata. Il giocatore, inoltre, ha aggiunto che il suo sogno era quello di giocare ino nella. Tuttavia, nessun club dei due campionati ha mai mostrato un vero interesse nei suoi confronti fino a quando non si è presentato l'Aston Villa di. Per diverse settimane della sessione di calciomercato, l'unica squadra che ha provato a prendere il giocatore presentando anche delle offerte è stato il Galatasaray. Alla fine, il club turco ha anche battuto i sopracitato inglesi di Birmingham.

Fino a questo momento, Leão ha giocato quattro partite con la sua nuova maglia tra Trendyol Süper Lig, ovvero il campionato turco, e Champions League. Durante queste sfide, però, l'ex rossonero non ha lasciato il segno. Per di più, ha messo in mostra quella svogliatezza che tanto gli è stata criticata durante le sue ultime stagioni con la maglia del Milan. A causa della sua ultima prestazione, il lusitano è stato criticato da Michael Lahoud.

Istanbul, Turchia - 13 settembre 2026: Rafael Leao del Galatasaray durante la partita della Turkish Super League 2026/27 Galatasaray e Kocaelispor al Rams Park Stadium. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

A CBS Sports Golazo, l'ex giocatore ha dichiarato: "Leão incarna la mancanza di passione. Guadagna quasi 290mila euro a settimana ed è inaccettabile che giochi così. Il Galatasaray è una grande squadra ma sembra che lui sia lì in vacanza. Si deve svegliare perché il calcio sa essere spietato e questa potrebbe essere una delle ultime occasioni per rilanciare la carriera".