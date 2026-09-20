L'ex centrocampista del Manchester City sta vedendo ridursi sempre di più il suo utilizzo col club turco: un caso che accende il dibattito fra i tifosi
I tifosi del Besiktas sono già pazzi di Italiano: canta tutto lo stadio
Il campionato turco procede con tante sorprese. La Superlïg sta alzando progressivamente il suo livello di anno in anno, vedendo le proprie squadre continuare a migliorare anche all'interno delle competizioni europee. Non è un caso infatti che il Galatasaray nella stagione passata sia arrivato fino agli ottavi di finale, giocandosela e vincendo l'andata contro il Liverpool, dopo aver battuto la Juventus ai sedicesimi. Il Fenerbaçhe ha pareggiato contro la Roma durante il primo turno della Champions League 2026-2027, mostrando la grande qualità ottenuta in estate: Greenwood, Muriqi (autore di un poker contro l'Eyüpspor) e Lukaku.
Il Besiktas ha acquistato Dusan Vlahovic e come tecnico ha scelto l'ambizioso Vincenzo Italiano (accolto e innalzato a re di Istanbul). Infine, anche Galatasaray e Trabzonspor si sono rinforzate con colpi di altissimo livello come Rafa Leão e Momo Salah. Ieri è andato in onda proprio lo scontro tra queste due squadre, che ha visto dominare la squadra di Trebisonda, mettendo i giallorosso nel caos più totale.
Caso Gundogan al Galatasaray
Il Trabzonspor ha vinto con un rotondo 4-0 sulla capolista del campionato (in attesa del Besiktas che giocherà stasera), grazie alla meravigliosa tripletta di un eterno Momo Salah e alla rete di Noah Saviolo. Questo è stato il primo stop per la squadra di Osimhen (fuori per infortunio) e Leã0, ma ha lasciato strascichi importanti soprattutto per la discussa gestione di Ilkay Gündogan. Il tedesco infatti ha giocato solo 2 partite dall'inizio della stagione (per un totale di 11 minuti), rimanendo fuori in tutte le restanti 5.I tifosi del Gala vogliono spiegazioni sul suo mancato utilizzo e sull'argomento è intervenuta la moglie del giocatore, Sara Arfaoui, sul quotidiano turco Fanatik: "Non dovete chiedere a me perché non gioca. L'allenatore lo saprà sicuramente. Noi siamo felici di essere qui e amiamo la squadra, quindi non ha senso che voi insultiate me o la mia famiglia. La questione economica non esiste, anzi: Ilkay ha accettato di ridursi l'ingaggio pur di venire qui".
© RIPRODUZIONE RISERVATA