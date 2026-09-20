Il campionato turco procede con tante sorprese. La Superlïg sta alzando progressivamente il suo livello di anno in anno, vedendo le proprie squadre continuare a migliorare anche all'interno delle competizioni europee. Non è un caso infatti che il Galatasaray nella stagione passata sia arrivato fino agli ottavi di finale, giocandosela e vincendo l'andata contro il Liverpool, dopo aver battuto la Juventus ai sedicesimi. Il Fenerbaçhe ha pareggiato contro la Roma durante il primo turno della Champions League 2026-2027, mostrando la grande qualità ottenuta in estate: Greenwood, Muriqi (autore di un poker contro l'Eyüpspor) e Lukaku.

Il Besiktas ha acquistato Dusan Vlahovic e come tecnico ha scelto l'ambizioso Vincenzo Italiano (accolto e innalzato a re di Istanbul). Infine, anche Galatasaray e Trabzonspor si sono rinforzate con colpi di altissimo livello come Rafa Leão e Momo Salah. Ieri è andato in onda proprio lo scontro tra queste due squadre, che ha visto dominare la squadra di Trebisonda, mettendo i giallorosso nel caos più totale.

Caso Gundogan al Galatasaray

LISBONA, PORTOGALLO - 9 SETTEMBRE: Ilkay Gundogan del Galatasaray A.S. (R) tenta di staccarsi da Silas Andersen dello Sporting CP (L) durante la partita della prima giornata della fase di lega della UEFA Champions League 2026/27 tra lo Sporting Club de Portugal e il Galatasaray A.S. all'Estádio José Alvalade il 9 settembre 2026, a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Il Trabzonspor ha vinto con un rotondo 4-0 sulla capolista del campionato (in attesa del Besiktas che giocherà stasera), grazie alla meravigliosa tripletta di un eterno Momo Salah e alla rete di Noah Saviolo. Questo è stato il primo stop per la squadra di Osimhen (fuori per infortunio) e Leã0, ma ha lasciato strascichi importanti soprattutto per la discussa gestione di Ilkay Gündogan. Il tedesco infatti ha giocato solo 2 partite dall'inizio della stagione (per un totale di 11 minuti), rimanendo fuori in tutte le restanti 5.

Galatasaray’da mali yönetim ve futbolcular tartışılmaya başladı.



Galatasaray’dan yıllık 6 milyon Euro kazanan İlkay Gündoğan, bu sezon toplam 11 dakika süre aldı. Sezon başında sözleşmesi uzatılan ve yılda 2,5 milyon Euro kazanan Kaan Ayhan ise sadece 1 dakika süre aldı.… https://t.co/IXPHEMn43b pic.twitter.com/1bDSTbmOCI — Aykırı (@aykiri) September 19, 2026

I tifosi del Gala vogliono spiegazioni sul suo mancato utilizzo e sull'argomento è intervenuta la moglie del giocatore,, sul quotidiano turco Fanatik: "Non dovete chiedere a me perché non gioca. L'allenatore lo saprà sicuramente. Noi siamo felici di essere qui ela squadra, quindi non ha senso che voi insultiate me o la mia famiglia. La questione economica non esiste, anzi: Ilkay ha accettato di ridursi l'ingaggio pur di venire qui".