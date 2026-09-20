In Turchia e, in particolar modo, a Trebisonda è già scoppiata la Salah-mania. L'egiziano, il colpo da novanta del mercato del Trabzonspor, ha preso per mano la squadra, alla prima del nuovo allenatore Thomas Reis, e l'ha guidata a una super vittoria contro la capolista Galatasaray, in attesa del Besiktas di Italiano. L'ex Liverpool si è preso la scena grazie a una tripletta e a un assist.

Come un tempo

La tripletta con cuiha abbattuto, autore di una prestazione negativa e già nel mirino dei tifosi, e compagni ci riporta indietro di un po' di anni, quando nel tridente conera incontenibile per le difese di mezza Europa. Il primo gol nasce da un calcio d'angolo del, respinto dalla difesa di casa e nel contropiede Salah, da centometrista, ha trafitto l'incolpevolecon il solito mancino. Sempre nella prima frazione di gioco ha servito un pallone con i giri giusti ache, di prima intenzione, lo ha piazzato alla sinistra del portiere.

Il Galatasaray, a cui è stato lasciato appositamente il pallino del gioco, crea occasioni ma è imperfetto in fase di costruzione. Un errore di misura di Davinson Sanchez regala la sfera a Franculino che, una volta arrivato al limite dell'area, non può fare altro che servire Salah per il più semplice dei tap-in. Nella ripresa il canovaccio non cambia. Il Gala cerca disperatamente il gol per riportarsi in partita, lasciando, però, troppo spazio all'egiziano che, dopo una galoppata come ai vecchi tempi, trafigge con un piattone di sinistro Cakir, mandando in delirio il Papara Park.

La qualità non invecchia

, 34 anni compiuti a giugno, ha chiuso in estate l'esperienza quasi decennale al, condita dache lo hanno reso il terzo miglior marcatore della storia dei Reds, nonché il primo straniero. La scelta di cambiare aria, sposando il progetto del, e con esso una serie di vantaggi da Re quale è considerato in patria, è stata la naturale conseguenza della fine di un capitolo vissuto in

ISTANBUL, TURKEY - AUGUST 15: Mohamed Salah del Trabzonspor corre con il pallone durante la partita della Superlega Turca 2026/27 tra Kasimpasa SK e Trabzonspor allo Stadio Recep Tayyip Erdogan il 15 agosto 2026 a Istanbul, Turchia. (Photo by Ahmad Mora/Getty Images)

In Turchia ha già giocato otto partite, tra Super Lig e preliminari di Europa League, poi persi malamente contro il Ferencvaros, e ha segnato 7 gol e 2 assist. Con il cambio di guida tecnica, a causa di risultati altalenanti, si è preso la squadra sulle spalle, come tante volte ha fatto in carriera, sia nei club che in Nazionale, portandola alla vittoria. Ora i tifosi del Trabzonspor aspettano la tanta desiderata continuità.