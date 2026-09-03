Il Trabzonspor ha infiammato la sua estate di calciomercato con il tesseramento a parametro zero dell'egiziano Mohamed Salah. L'ex Liverpool, tra i calciatori più apprezzati ed influenti della sua generazione, ha precisato di essere arrivato in Turchia con ambizione e carattere. La sua voglia di vincere non si è certo placata con le precedenti avventure.

Trabzonspor, ecco Salah: "Cerco un'altra sfida"

Dopo cinque presenze collezionate in Turchia, Mohamed Salah si è già rivelatodella squadra. L'ex Liverpool e Roma ha segnato tre reti e giocato ben tre partite da titolare nella sua nuova avventura. Ai canali ufficiali del club, Salah non ha nascosto la sua: "Per questa ragione sono venuto qui. Spero di riuscire a fare cose speciali in Europa e nella Super Lig".

ISTANBUL, TURCHIA - 15 AGOSTO: Mohamed Salah del Trabzonspor gesticola durante la partita della Super League turca 2026/27 tra Kasimpasa SK e Trabzonspor allo stadio Recep Tayyip Erdogan il 15 agosto 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Diventato bandiera al Liverpool, Salah ha salutato gli inglesi per sposare la causa del Trabzonspor a 34 anni. "Il presidente è ambizioso e il club mi ha convinto ad accettare il loro progetto. Nell'ambiente di Liverpool ho ricevuto affetto e rispetto e le persone mi hanno sempre voluto un gran bene. Quando il presidente mi ha detto che anche qui si respira entusiasmo, ho pensato che sarebbe stato bello viverlo. Quanto successo al mio arrivo in aeroporto, così come l'atmosfera dello stadio, è stato incredibile. Ciò che conta adesso è vincere qualcosa con questo gruppo".

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Proseguendo sul caldissimo benvenuto dei tifosi, Salah ha sottolineato come non si aspettasse un entusiasmo così focoso. Quell'accoglienza ha stupito davvero tutti, perfino uno storico amico ed ex compagno di Salah: "Mi hanno contattato alcunidi Liverpool, tra cui Szboszlai.".