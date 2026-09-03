Mohamed Salah si è presentato da nuovo calciatore del Trabzonspor. L'ex Roma vorrebbe riuscire ad assorbire tutto l'entusiasmo della piazza in Turchia.
Salah, accoglienza da re al Trabzonspor: tifosi in delirio per l'egiziano
Il Trabzonspor ha infiammato la sua estate di calciomercato con il tesseramento a parametro zero dell'egiziano Mohamed Salah. L'ex Liverpool, tra i calciatori più apprezzati ed influenti della sua generazione, ha precisato di essere arrivato in Turchia con ambizione e carattere. La sua voglia di vincere non si è certo placata con le precedenti avventure.
Trabzonspor, ecco Salah: "Cerco un'altra sfida"Dopo cinque presenze collezionate in Turchia, Mohamed Salah si è già rivelato punto di riferimento della squadra. L'ex Liverpool e Roma ha segnato tre reti e giocato ben tre partite da titolare nella sua nuova avventura. Ai canali ufficiali del club, Salah non ha nascosto la sua ambizione: "Ho vinto molto in carriera, ma cerco ancora una sfida. Per questa ragione sono venuto qui. Spero di riuscire a fare cose speciali in Europa e nella Super Lig".
Diventato bandiera al Liverpool, Salah ha salutato gli inglesi per sposare la causa del Trabzonspor a 34 anni. "Il presidente è ambizioso e il club mi ha convinto ad accettare il loro progetto. Nell'ambiente di Liverpool ho ricevuto affetto e rispetto e le persone mi hanno sempre voluto un gran bene. Quando il presidente mi ha detto che anche qui si respira entusiasmo, ho pensato che sarebbe stato bello viverlo. Quanto successo al mio arrivo in aeroporto, così come l'atmosfera dello stadio, è stato incredibile. Ciò che conta adesso è vincere qualcosa con questo gruppo".
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