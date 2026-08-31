Grande emozione del calciatore per l'ufficialità dell'operazione
La cornice del Derby di Stoccolma: AIK e Hammarby accolte da una coreografia mozzafiato!
Ormai è ufficiale: Bradley Barcola è un nuovo giocatore del Liverpool. Dopo le numerose voci di mercato e la trattativa in dirittura d'arrivo già la scorsa settimana, poco fa è giunta l'ufficialità dal club inglese. Dopo tre anni al Paris Saint-Germain, il fuoriclasse ha deciso di cambiare aria, con 152 presenze all'attivo, 39 reti e 35 assist. Un prospetto importante del calcio europeo, pronto a una nuova avventura, accolto subito con grande entusiasmo dalla società e dai tifosi tutti.
La cessione record di Barcola al Liverpool e la scelta del numero di magliaL'attaccante francese ha firmato un contratto quinquennale con i Reds al centro di allenamento AXA dopo aver superato le visite mediche e aver finalizzato ufficializzato il trasferimento. Al Psg ben 106 milioni di sterline, circa 123 milioni di euro più bonus per una cifra totale intorno ai 123 milioni di sterline, circa 143 milioni di euro. Al momento è il terzo acquisto di lusso del Liverpool in questa sessione di mercato, dopo Victor Munoz e Ronald Araujo e al contempo è il secondo acquisto più costoso nella storia del club, dopo la cessione record di Alexander Isak dal Newcastle per 125 milioni di sterline la scorsa estate. Il giocatore ha deciso di indossare la maglia numero 29.
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Le prime parole ufficiali al LiverpoolParole di grande entusiasmo per Barcola subito emozionato ai microfoni di Liverpoolfc.com: "È un grande orgoglio poter giocare per il Liverpool. Sono molto felice. Ci è voluto molto tempo per sbrogliare la trattativa ma oggi sono davvero onorato di essere qui e di vestire questa maglia blasonata. Tutto quello che voglio è essere in campo e poter giocare dando sempre il massimo. Spero di raggiungere grandi traguardi. Prima di tutto vincere la Premier League, è uno dei miei sogni più grandi della mia vita. Spero anche di onorare il contratto e restare in questa squadra a lungo termine e voglio davvero riuscirci", conclude.
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