Ormai è ufficiale: Bradley Barcola è un nuovo giocatore del Liverpool. Dopo le numerose voci di mercato e la trattativa in dirittura d'arrivo già la scorsa settimana, poco fa è giunta l'ufficialità dal club inglese. Dopo tre anni al Paris Saint-Germain, il fuoriclasse ha deciso di cambiare aria, con 152 presenze all'attivo, 39 reti e 35 assist. Un prospetto importante del calcio europeo, pronto a una nuova avventura, accolto subito con grande entusiasmo dalla società e dai tifosi tutti.

La cessione record di Barcola al Liverpool e la scelta del numero di maglia

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Le prime parole ufficiali al Liverpool