Dopo la vittoria del Dortmund, Niko Kovac viene informato davanti alle telecamere della scomparsa del suo ex vice Peter Hermann, il tecnico resta scosso.
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Una normale intervista del post partita si è trasformata in pochi secondi in un momento molto più personale. Niko Kovac ha appreso della morte di Peter Hermann mentre era ancora davanti alle telecamere di Sky Sport Germania, al termine della partita tra Stoccarda e Borussia Dortmund.
Il tecnico croato non era ancora stato informato della scomparsa del suo ex collaboratore. A comunicargliela è stato il giornalista Sebastian Hellmann: “Mi dispiace sorprenderti così…”. Kovac ha abbassato lo sguardo ed è rimasto per qualche secondo in silenzio. Poi ha ammesso: “È molto difficile, mi manca il respiro”.
Kovac apprende in diretta della morte di HermannDopo aver ricevuto la notizia, Kovac ha provato comunque a proseguire l’intervista. Il primo pensiero è andato alla famiglia di Hermann: “Anzitutto, faccio le condoglianze alla famiglia. Sono molto addolorato perché una persona meravigliosa ci ha lasciati”, ha detto il tecnico del Dortmund.
Poco dopo ha raccontato di aver provato a mettersi in contatto con Hermann circa uno o due mesi prima, senza riuscire però a parlargli direttamente: “Ho cercato di parlargli, ma non è stato più possibile. Al telefono mi ha risposto sua figlia”, ha spiegato Kovac.
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Il rapporto tra Kovac e HermannIl legame tra Kovac e Hermann era nato molto prima della loro esperienza condivisa al Bayern Monaco. I due si conoscevano già dai tempi in cui l’attuale tecnico del Dortmund giocava nel Bayer Leverkusen, tra il 1996 e il 1999: “Sì, io giocavo al Leverkusen… Era un uomo con una competenza incredibile, mi vengono i brividi”, ha ricordato Kovac.
Anni dopo si erano ritrovati al Bayern. Hermann, tornato nel club nel 2017 come collaboratore di Jupp Heynckes, era rimasto nello staff anche con l’arrivo di Kovac. Nella stagione 2018/19 i due avevano lavorato insieme e conquistato Bundesliga e Coppa di Germania, completando il double nazionale del Bayern.
Al termine dell’intervista Kovac ha lasciato la postazione televisiva. Hellmann si è scusato nuovamente per avergli comunicato la notizia in diretta, mentre Lothar Matthäus lo ha abbracciato prima che il tecnico si dirigesse verso gli spogliatoi.
Peter Hermann, una carriera da vice nel calcio tedescoHermann ha costruito gran parte della propria carriera nel ruolo di assistente allenatore. Nel corso degli anni ha lavorato, tra le altre, con Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Schalke 04, Amburgo, Fortuna Düsseldorf e Borussia Dortmund. Il periodo più vincente della sua carriera è legato soprattutto a Jupp Heynckes. Hermann faceva parte dello staff del Bayern Monaco che nel 2013 conquistò Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League, completando il primo triplete della storia del club. Era poi tornato a Monaco nel 2017 sempre al fianco di Heynckes, prima di restare nello staff anche nella stagione successiva con Kovac.
Nel corso della sua lunga carriera ha superato le mille partite da vice allenatore, diventando una figura di riferimento per diversi tecnici e club del calcio tedesco. Tra le sue ultime esperienze c’è anche quella al Borussia Dortmund nel 2022, quando aveva lavorato nello staff di Edin Terzic. La scena andata in onda dopo Stoccarda-Dortmund ha mostrato quanto il rapporto tra Kovac e Hermann fosse anche personale oltre il lavoro. Il tecnico del Dortmund si è trovato così a ricordare davanti alle telecamere una persona con cui aveva attraversato diverse fasi della propria carriera, pochi secondi dopo averne appreso la morte.
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