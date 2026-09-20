Una normale intervista del post partita si è trasformata in pochi secondi in un momento molto più personale. Niko Kovac ha appreso della morte di Peter Hermann mentre era ancora davanti alle telecamere di Sky Sport Germania, al termine della partita tra Stoccarda e Borussia Dortmund.

Il tecnico croato non era ancora stato informato della scomparsa del suo ex collaboratore. A comunicargliela è stato il giornalista Sebastian Hellmann: “Mi dispiace sorprenderti così…”. Kovac ha abbassato lo sguardo ed è rimasto per qualche secondo in silenzio. Poi ha ammesso: “È molto difficile, mi manca il respiro”.

Kovac apprende in diretta della morte di Hermann

Dopo aver ricevuto la notizia,ha provato comunque a proseguire l’intervista. Il primo pensiero è andato alla famiglia di: “”, ha detto il tecnico del Dortmund

Poco dopo ha raccontato di aver provato a mettersi in contatto con Hermann circa uno o due mesi prima, senza riuscire però a parlargli direttamente: “Ho cercato di parlargli, ma non è stato più possibile. Al telefono mi ha risposto sua figlia”, ha spiegato Kovac.

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Il rapporto tra Kovac e Hermann

è morto a 74 anni dopo essere stato a lungo malato di. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente il calcio tedesco, dove per decenni aveva lavorato come uno dei collaboratori tecnici più conosciuti e stimati.Il legame traera nato molto prima della loro esperienza condivisa al. I due si conoscevano già dai tempi in cui l’attuale tecnico delgiocava nel, tra il 1996 e il 1999: “”, ha ricordato

Anni dopo si erano ritrovati al Bayern. Hermann, tornato nel club nel 2017 come collaboratore di Jupp Heynckes, era rimasto nello staff anche con l’arrivo di Kovac. Nella stagione 2018/19 i due avevano lavorato insieme e conquistato Bundesliga e Coppa di Germania, completando il double nazionale del Bayern.

DORTMUND, GERMANIA - 12 SETTEMBRE: L'allenatore del Borussia Dortmund, Niko Kovac, osserva la partita di Bundesliga 2026/27 tra Borussia Dortmund e SC Paderborn 07 al Signal Iduna Park, il 12 settembre 2026 a Dortmund, in Germania. (Foto di Christof Koepsel/Getty Images)

Al termine dell’intervista Kovac ha lasciato la postazione televisiva. Hellmann si è scusato nuovamente per avergli comunicato la notizia in diretta, mentre Lothar Matthäus lo ha abbracciato prima che il tecnico si dirigesse verso gli spogliatoi.

Peter Hermann, una carriera da vice nel calcio tedesco

ha costruito gran parte della propria carriera nel ruolo di assistente allenatore. Nel corso degli anni ha lavorato, tra le altre, con. Il periodo più vincente della sua carriera è legato soprattutto afaceva parte dello staff delche nel 2013 conquistò, completando il primo triplete della storia del club. Era poi tornato anel 2017 sempre al fianco di, prima di restare nello staff anche nella stagione successiva con

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 10 APRILE: Peter Hermann, vice allenatore del Bayern Monaco, osserva la seduta di allenamento della squadra in vista della partita di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League contro il Siviglia, presso il centro sportivo di Säbener Straße, il 10 aprile 2018 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

Nel corso della sua lunga carriera ha superato le mille partite da vice allenatore, diventando una figura di riferimento per diversi tecnici e club del calcio tedesco. Tra le sue ultime esperienze c’è anche quella al Borussia Dortmund nel 2022, quando aveva lavorato nello staff di Edin Terzic. La scena andata in onda dopo Stoccarda-Dortmund ha mostrato quanto il rapporto tra Kovac e Hermann fosse anche personale oltre il lavoro. Il tecnico del Dortmund si è trovato così a ricordare davanti alle telecamere una persona con cui aveva attraversato diverse fasi della propria carriera, pochi secondi dopo averne appreso la morte.