Una delle gare che andrà in scena nel corso della giornata odierna metterà di fronte il Milan ed il Lecce. I due club, infatti, scenderanno in campo nel posticipo che chiuderà la quinta giornata della Serie A 2026/2027. La partita avrà inizio alle ore 20:45 e si disputerà presso lo Stadio Giuseppe Meazza. I precedenti tra queste due squadre hanno regalato diverse emozioni e gol importanti: uno di questi, però, prevale su tutte le altre.

2011: la super rimonta del Milan in casa del Lecce

Il, presso lo Stadio Via del Mare, il Lecce ha ospitato gli allora Campioni d'Italia allenati da. L'incontro, valevole per l'ottava giornata della Serie A, si giocava alle orema, prima del fischio d'inizio, ha avuto luogo un minuto di silenzio. Proprio quel giorno, infatti, in Malesia è scesa in pista la MotoGP col. Purtroppo, durante i primi giri della gara c'è stato un incidente nel quale ha perso la vita, 24enne tifoso rossonero che aveva tutto per diventare uno dei migliori piloti al mondo. Terminato il minuto di raccoglimento, l'arbitroha dato il via alla gara tra giallorossi e rossoneri.

Al quarto minuto di gioco, il Lecce sblocca il risultato col colpo di testa di Guillermo Giacomazzi su assist, da punizione, di Djamel Mesbah. Tra l'altro, nel mercato invernale di quell'annata, quest'ultimo ha firmato per i rossoneri. Al 30' l'arbitro concede un calcio di rigore in favore della squadra pugliese. Sul dischetto si presenta Massimo Oddo, che nell'annata precedente ha vinto lo Scudetto col Milan e poi è stato ceduto in prestito ai giallorossi. Dagli undici metri, il terzino destro ha battuto Christian Abbiati e ha portato il risultato sul 2-0. Sette minuti dopo, gli allora padroni di casa segnano di nuovo con Carlos Grossmüller.

Back at the now century-old San Siro!



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Contro tutti i pronostici, alla fine della prima frazione di gioco il Milan si trovava sotto nel punteggio con ben tre reti di svantaggio. Prima dell'inizio della ripresa, Allegri effettua due sostituzioni: dentro, fuori; entraed esce. In quel momento nessuno lo sapeva, ma questo secondo cambio ha ribaltato completamente il risultato. Al 49' il calciatore ghanese, su assist di Aquilani, tira di potenza col sinistro e palla finisce nel sette. Sei minuti più tardi,serve Boateng che, da fuori area, tira un missile che termina in rete.

Lecce, Italia - 23 ottobre 2011: Mario Yepes del Milan segna il gol del 3-4 durante la partita di Serie A tra Lecce e Milan allo Stadio Via del Mare. (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

Al minuto 63, durante un'azione offensiva del Milan, il tiro di Ignazio Abate viene deviato da un avversario, Boateng arriva prima di tutti sul pallone e segna la rete che rimette la gara in equilibrio. In soli quattordici minuti del secondo tempo, il Milan ha segnato tre gol tutti firmati dal numero 27. Il Diavolo, però, non voleva accontentare di un semplice pareggio: voleva la vittoria. Infatti, all'83esimo della partita, Cassano si trova in area di rigore, effettua un cross sul quale arriva Mario Yepes che, di testa, segna la quarta rete per il Milan. Tra l'altro, per il difensore colombiano è stato anche il primo gol in rossonero. Al triplice fischio di Peruzzo, il Diavolo ha potuto festeggiare coi tifosi l'incredibile vittoria e Boateng, autore di una tripletta, si è portato il pallone a casa.