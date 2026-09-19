Sette gol segnati, quattro subiti e soprattutto nessuna sconfitta nelle prime quattro giornate. Domenica 20 settembre alle 20:45, Milan-Lecce chiuderà il quinto turno di Serie A con i rossoneri chiamati a trasformare l'imbattibilità in una vittoria che manca da due partite. Il campionato racconta infatti una squadra ancora senza sconfitte, ma gli ultimi giorni sono stati decisamente più complicati. Prima il Milan ha dovuto rimontare due gol alla Lazio, riuscendo a raggiungere il pareggio grazie alla doppietta di Moreira. Poi è arrivata l'Europa League e San Siro ha visto i rossoneri perdere 0-2 contro il Benfica. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Ruben Amorim deve quindi gestire energie e uomini a pochi giorni dall'impegno europeo. Il Lecce arriva invece a Milano con uno stato d'animo completamente diverso. Il 3-2 contro il Monza ha portato i salentini a quota sei e soprattutto ha restituito a Eusebio Di Francesco quella squadra aggressiva e coraggiosa che il tecnico chiedeva. San Siro dirà quanto di quella prestazione possa essere trasferito anche contro un avversario di livello superiore. Prima che arrivi il momento del calcio d’inizio, puoi scegliere anche tra gli altri eventi sportivi disponibili: VAI SU GOLDBET E SCOPRI LE DIRETTE DA SEGUIRE, ENTRA SU LOTTOMATICA E CONSULTA GLI EVENTI PRESENTI NEL PALINSESTO LIVE oppure APRI VINCITÙ E CONTROLLA QUALI APPUNTAMENTI SPORTIVI SONO IN DIRETTA.

Milan-Lecce in streaming: dove seguire il posticipo

La partita sarà disputata domenica 20 settembre alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Milan-Lecce sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, attraverso l'app disponibile su smart TV e dispositivi compatibili oppure tramite computer, smartphone e tablet. La partita sarà inoltre accessibile sul canale Zona DAZN per gli utenti che hanno attivato la relativa opzione attraverso Sky.

Il Milan ha bisogno di avvicinare qualcuno a Gonçalo Ramos

Il problema individuato da Amorim non riguarda soltanto il suo centravanti. Riguarda ciò che gli succede intorno. Gonçalo Ramos può diventare estremamente pericoloso dentro l'area, ma se il Milan mantiene il possesso troppo lontano dalla porta il portoghese rischia di rimanere isolato. È proprio su questo aspetto che Amorim sta lavorando. La possibile presenza contemporanea di Pulisic e Rabiot alle spalle di Ramos servirebbe ad aumentare il numero di giocatori capaci di accompagnare l'azione nell'ultimo terzo di campo.

Il tecnico potrebbe intervenire anche sulla corsia sinistra. Moreira, protagonista della rimonta nell'ultimo turno di campionato, è candidato a partire dall'inizio al posto di Estupiñán. Dall'altra parte Chukwueze garantirebbe invece velocità e uno contro uno. In mezzo dovrebbe esserci ancora Modrić, affiancato da Musah. Per il Milan sarà importante soprattutto non trasformare il possesso in qualcosa di sterile. Il Lecce difficilmente concederà grandi spazi centralmente. Serviranno quindi velocità nella circolazione e movimenti senza palla per costringere la linea salentina ad aprirsi.

LECCE, ITALIA - 13 SETTEMBRE: Lassana Coulibaly dell’US Lecce festeggia dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra US Lecce e AC Monza allo Stadio Via del Mare il 13 settembre 2026 a Lecce, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Coulibaly porta a San Siro il Lecce che voleva Di Francesco

Eusebio Di Francesco aveva chiesto di rivedere il DNA della sua squadra. Contro il Monza lo ha ritrovato. Il 3-2 del Via del Mare ha consegnato al Lecce tre punti importanti nella corsa salvezza e ha portato i giallorossi a quota sei dopo quattro giornate. Il protagonista è stato Lassana Coulibaly, autore di una doppietta. Non è stata una prestazione perfetta. Il Lecce ha commesso errori e anche Falcone ha vissuto una serata complicata. Ma l'aspetto che ha soddisfatto maggiormente Di Francesco è stato l'atteggiamento.

A San Siro servirà lo stesso coraggio, probabilmente accompagnato da una maggiore attenzione. Il tecnico dovrebbe riproporre il 4-3-3, affidando a Coulibaly, Ilic e Maleh il compito di contrastare il palleggio rossonero. Davanti Monteiro e N'Dri dovranno cercare di allargare la difesa del Milan per creare spazio centralmente a Stulic. Il Lecce non può permettersi di trascorrere novanta minuti dentro la propria area. La possibilità di creare problemi al Milan passa soprattutto dalla capacità di uscire dalla prima pressione e attaccare rapidamente gli spazi lasciati dagli esterni di Amorim.

LECCE, ITALIA - 13 SETTEMBRE: Tiago Gabriel dell’US Lecce festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra US Lecce e AC Monza allo Stadio Via del Mare il 13 settembre 2026 a Lecce, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il lato sinistro del Milan può diventare il punto caldo

La possibile scelta di Moreira dal primo minuto cambia qualcosa nell'interpretazione della fascia. Il portoghese arriva da una doppietta e può offrire ad Amorim una soluzione molto più aggressiva rispetto a Estupiñán. Il Lecce dovrà quindi capire quanto chiedere a Veiga e Monteiro in fase difensiva. Se entrambi saranno costretti ad abbassarsi, i salentini rischieranno di perdere uno degli uomini necessari per ripartire. Dall'altra parte Di Francesco può cercare proprio lo spazio lasciato dall'esterno rossonero quando il Milan attacca con molti uomini.

Un altro duello fondamentale sarà quello centrale. Modrić contro Coulibaly significa mettere di fronte la gestione dei tempi e la capacità di rompere il gioco avversario. Il Lecce proverà ad aumentare ritmo e duelli. Il Milan avrà invece interesse a muovere velocemente il pallone per evitare che la partita diventi fisica e frammentata.

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Le probabili formazioni di Milan-Lecce

Amorim dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Maignan tra i pali e Gila, De Winter e Pavlovic nella linea difensiva. Chukwueze e Moreira occuperanno le corsie, mentre Modrić e Musah formeranno la coppia centrale. Pulisic e Rabiot dovrebbero agire alle spalle di Gonçalo Ramos. Di Francesco dovrebbe rispondere con il 4-3-3. Falcone in porta, Veiga, Siebert, Gabriel e Gallo in difesa. Coulibaly, Ilic e Maleh formeranno la mediana. Davanti spazio a Monteiro, Stulic e N'Dri.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modrić, Musah, Moreira; Pulisic, Rabiot; Gonçalo Ramos. Allenatore: Amorim.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Monteiro, Stulic, N'Dri. Allenatore: Di Francesco.

Milan-Lecce: data, orario e streaming

Milan-LecceSerie A 2026/275ªdomenica 20 settembre 202620:45Giuseppe Meazza, MilanoDAZNDAZN