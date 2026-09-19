Il Tottenham di Roberto De Zerbi cade 3-2 in casa contro l'Aston Villa e rimangono senza vittorie dopo le prime 5 giornate di Premier League, al termine di una partita che ha visto i padroni di casa partire con grande aggressività, ma senza riuscire a concretizzare le occasioni create. La classifica adesso vede gli Spurs a quota 2 punti al diciottesimo posto, con solamente 2 gol segnati e 8 subiti, con il Manchester United pronto ad ospitare la squadra guidata dal tecnico ex Sassuolo, in crisi nera su una delle panchine più difficili in Europa, subito dopo la sosta delle Nazionali.

Tottenham: De Zerbi ancora sconfitto

Nel primo tempo il Tottenham ha provato a prendere, ha costruito diverse situazioni offensive e ha costretto l'a difendersi per la maggior parte della prima parte della partita. La squadra di De Zerbi ha giocato con intensità, ha attaccato e ha cercato con continuità di arrivare dalle parti dell'area avversaria, ma è mancata la giocata decisiva per trasformare la pressione asfissiante in gol.

LONDRA, INGHILTERRA - 19 SETTEMBRE: I tifosi del Tottenham Hotspur reagiscono al gol segnato da Mohammed Kudus del Tottenham Hotspur, annullato dal VAR per fuorigioco durante la partita di Premier League 2026/27 tra Tottenham Hotspur e Aston Villa FC al Tottenham Hotspur Stadium il 19 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Quando sembrava tutto scritto per lo 0-0 al primo tempo, è arrivato il vantaggio dell'Aston Villa dopo un tentativo da parte di Robertson di evitare un calcio d'angolo, che ha però regalato palla alla squadra di Birmingham che ha poi trovato il gol con Manzambi.

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Nella ripresa il Tottenham ha provato a reagire eha trovato la rete che sembrava poter riaprire la partita. Il gol, però, è stato annullato dopo il controllo delper una posizione di fuorigioco di Robertson nella costruzione dell'azione. L'Aston Villa ha invece approfittato degli spazi concessi dal Tottenham e ha trovato il raddoppio al 67' con, prima di portarsi sul 3-0 al 79' con unadalla distanza di

La reazione del Tottenham è arrivata soltanto nel finale, quando ormai l'Aston Villa aveva costruito un vantaggio di tre reti. All'86' Conor Gallagher ha finalmente interrotto il digiuno degli Spurs in Premier League, segnando il primo gol stagionale della squadra di De Zerbi in campionato.

Poi, all'ottavo minuto di recupero, è arrivato anche il 3-2 firmato da Jan Paul van Hecke, che ha trovato la rete di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato.

I due gol hanno riacceso le speranze del Tottenham, ma sono arrivati troppo tardi per completare una rimonta che fino a pochi minuti prima sembrava impossibile.