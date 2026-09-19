Una gaffe non da poco, quella fatta dall'Oxford United con la sua nuova maglietta. Il club inglese, infatti, ha presentato una nuova linea di divise, destinate alla vendita, ed ha poi dovuto scusarsi a causa di un casuale richiamo agli attentati dell'undici settembre 2001.

La gaffe dell'Oxford United: la maglietta United 93

L'Oxford United, squadra che milita nella, ha presentato, alcuni giorni fa, una nuova divisa. La maglia nel blu e giallo, i colori tradizionali del club, recava però una scritta:. Nelle intenzioni del club doveva essere un riferimento alla data di fondazione della società: il. L'Oxford, infatti, fu fondato in quell'anno: all'epoca era un club amatoriale noto come Headington.

Peccato che United 93 sia il codice identificativo di uno dei quattro aerei dirottati nel corso degli attentati dell'undici settembre del 2011, dei quali si è ricordato il 25esimo anniversario pochi giorni fa. Lo United 93, infatti, fu il solo velivolo a non raggiungere l'obiettivo che i terroristi si erano prefissati. I passeggeri a bordo, infatti, consapevoli della situazione reagirono e tentarono di riprendere il controllo dell'aereo. Nel corso della colluttazione l'aereo perse quota e si schiantò in Pennsilvanya: tutte le persone a bordo perirono.

Oxford United have apologised and withdrawn their "United 93" clothing range.



It drew backlash because the number was the call sign of one of the aircraft hijacked on 9/11. pic.twitter.com/u8htrWCAQE — Match of the Day (@BBCMOTD) September 18, 2026

La linea di abbigliamento, chiamata Campus Collection, era, tra l'altro, ispirata alle divise del football dei college americani, e a. Il lancio ufficiale è avvenuto proprio. Le nuove divise, però, hanno avuto vita decisamente breve. La società, resasi conto dell'errore e della situazione, ha deciso di ritirare le divise dal commercio. E, inoltre, ha rilasciato delle scuse ufficiali: "Non sarebbe dovuta arrivare nei punti vendita, ci scusiamo e assumiamo le piene responsabilità per non aver effettuato le dovute verifiche. Abbiamo rimosso la collezione dai negozi con effetto immediato e stiamo rivedendo i nostri processi di approvazione per garantire che un episodio simile non si ripeta", si legge nel comunicato rilasciato dall'Oxford United.