Spurs eliminati in Coppa di Lega dal Liverpool, Roberto De Zerbi chiede scusa dopo la sconfitta

Antonino Paradino
BIRMINGHAM, INGHILTERRA - 3 MAGGIO: Joao Palhinha e Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham Hotspur, festeggiano la vittoria della squadra al termine della partita di Premier League tra Aston Villa e Tottenham Hotspur al Villa Park, il 3 maggio 2026 a Birmingham, Inghilterra. (Foto di Richard Heathcote/Getty Images)

Il Tottenham vince in casa dell'Aston Villa ed esce dalla zona retrocessione

Il Tottenham di Roberto De Zerbi ancora ko. Nonostante i grandi investimenti estivi e la grande fiducia nel tecnico italiano dopo la salvezza in extremis della scorsa annata, gli Spurs continuano a raccogliere delusioni su delusioni in questo pessimo inizio di stagione. Nessuna vittoria nelle ultime quattro partite e ancora a secco di gol e successi in Premier League. Una partenza horror aggravata nella serata di ieri dall'eliminazione in Coppa di Lega contro il Liverpool per 3-1.

De Zerbi si scusa per il pessimo inizio stagionale del Tottenham

Intervistato in zona mista dopo la sconfitta per 3-1 contro i Reds al terzo turno della Carabao Cup, Roberto De Zerbi ha dichiarato: "Dobbiamo tirare di più, dobbiamo tirare meglio, dobbiamo finalizzare meglio le nostre occasioni. Ci dispiace, siamo delusi e frustrati per il risultato. Penso che sia stato ingiusto, ma dobbiamo accettarlo ed essere più forti di questo momento sfortunato".
Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third Round

Continuando, il tecnico italiano ha sottolineato: "Sono sincero, sono sincero con me stesso e sono sincero con voi, penso che in queste cinque o sei partite non siamo stati affatto fortunati contro il Newcastle, l'Everton, nemmeno con il Nottingham e neanche stasera contro il Liverpool".

"Credo nei miei giocatori"

Successivamente, l'ex allenatore di Marsiglia e Brighton si è soffermato sugli episodi che hanno portato alla disfatta dei londinesi: "Sul primo gol subito non ci siamo difesi nel modo giusto, e sul secondo avremmo potuto essere più vicini a Gakpo. Penso che guardando la partita, le ultime tre o quattro partite, forse fino al 60° minuto contro il Newcastle, direi che siamo sulla strada giusta".

Roberto De Zerbi, Tottenham
LONDRA, INGHILTERRA - 12 SETTEMBRE: Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham Hotspur, reagisce durante la partita di Premier League 2026/27 tra Tottenham Hotspur ed Everton al Tottenham Hotspur Stadium il 12 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Infine, Roberto De Zerbi ha terminato il suo intervento guardando con ottimismo al futuro: "Credo nei miei giocatori; ho grande fiducia in loro, ho una grande opinione di loro, e quando arriveremo a trovare il giusto click, riusciremo a vincere una partita. Penso che ci divertiremo con questi giocatori, perché le loro qualità sono incredibili".

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