Il Tottenham di Roberto De Zerbi ancora ko. Nonostante i grandi investimenti estivi e la grande fiducia nel tecnico italiano dopo la salvezza in extremis della scorsa annata, gli Spurs continuano a raccogliere delusioni su delusioni in questo pessimo inizio di stagione. Nessuna vittoria nelle ultime quattro partite e ancora a secco di gol e successi in Premier League. Una partenza horror aggravata nella serata di ieri dall'eliminazione in Coppa di Lega contro il Liverpool per 3-1.

De Zerbi si scusa per il pessimo inizio stagionale del Tottenham

Intervistato in zona mista dopo la sconfitta per 3-1 contro i Reds al terzo turno della Carabao Cup, Roberto De Zerbi ha dichiarato: "Dobbiamo tirare di più, dobbiamo tirare meglio, dobbiamo finalizzare meglio le nostre occasioni.. Penso che sia stato ingiusto, ma dobbiamo accettarlo ed essere più forti di questo momento sfortunato".

Continuando, il tecnico italiano ha sottolineato: "Sono sincero, sono sincero con me stesso e sono sincero con voi, penso che in queste cinque o sei partite non siamo stati affatto fortunati contro il Newcastle, l'Everton, nemmeno con il Nottingham e neanche stasera contro il Liverpool".

🚨 De Zerbi: “We are sorry for the result against Liverpool, we are frustrated. I think it was unfair”.



“We have to accept and to be stronger than this unlucky moment”, says via @AlasdairGold. pic.twitter.com/tfykxNOvzz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 16, 2026

"Credo nei miei giocatori"

Successivamente, l'ex allenatore disi è soffermato sugli episodi che hanno portato alla disfatta dei londinesi: "Sul primo gol subito non ci siamo difesi nel modo giusto, e sul secondo avremmo potuto essere più vicini a. Penso che guardando la partita, le ultime tre o quattro partite, forse fino al 60° minuto contro il Newcastle, direi che siamo sulla".

LONDRA, INGHILTERRA - 12 SETTEMBRE: Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham Hotspur, reagisce durante la partita di Premier League 2026/27 tra Tottenham Hotspur ed Everton al Tottenham Hotspur Stadium il 12 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Infine, Roberto De Zerbi ha terminato il suo intervento guardando con ottimismo al futuro: "Credo nei miei giocatori; ho grande fiducia in loro, ho una grande opinione di loro, e quando arriveremo a trovare il giusto click, riusciremo a vincere una partita. Penso che ci divertiremo con questi giocatori, perché le loro qualità sono incredibili".