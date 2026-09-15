Al termine della quarta giornata di Premier League è sempre più probabile la corsa a due per il titolo tra Arsenal e City. Con 4 punti di vantaggio su Hull City e Leeds e le grandi difficoltà delle altre big, al momento nulla va a indicare un esito diverso. Continua invece il periodo di crisi per Aston Villa e Tottenham. Ripercorriamo i risultati dell'ultimo weekend di Premier League per vedere come cambia la classifica.

Premier League, l'Hull City ferma il Chelsea

Il quarto turno del campionato inglese è iniziato sabato, con ben 7 partite in programma. Nel pomeriggio sono stati due i risultati più sorprendenti. Ildi Iraola fatica ancora a ingranare e non è andato oltre lo 0-0 casalingo con il Fulham che guadagna così il primo punto stagionale. Pareggio anche per il, che con la sorpresasi blocca sul 2-2. I Tigers restano così al terzo posto, subendo i primi gol in campionato. I Blues confermano un attacco prolifico e allo stesso tempo una difesa facilmente penetrabile.

MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 13: Erling Haaland del Manchester City celebra il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e Manchester City a Old Trafford il 13 settembre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Altra sorpresa è arrivata da Birmingham, con l'Aston Villa che ha perso 1-2 con il Nottingham Forest e resta penultimo in classifica con un solo punto fatto. Sono poi scesi in campo Crystal Palace e Ipswich, con questi ultimi usciti vincitori con un rocambolesco 2-3, e Bournemouth-Brentford nel pareggio per 2-2.

Derby di Manchester al City, ancora 0 gol stagionali per il Tottenham

Alle 18:30 è stato il turno deldi De Zerbi che contro l'Everton ha ottenuto il secondo 0-0 consecutivo. Gli Spurs sono ancora a secco di gol in questo campionato. Il sabato si è infine chiuso con la vittoria dell'in casa del Sunderland per 0-2. La partita poteva girare diversamente se Le Fée non avesse sbagliato il rigore che poteva dare il vantaggio ai Black Cats.Il turno di domenica si è aperto con loin casa del Coventry, che resta l'unica squadra a 0 punti in classifica. È stato poi il turno deldove il City, tra mille polemiche, è riuscito a imporsi per 0-1 in inferiorità numerica grazie a Haaland. Ha chiuso la giornata il posticipo del lunedì tra Leeds e Newcastle, terminata con un sorprendente 4-1. Con il successo, i padroni di casa hanno raggiunto l'Hull City al terzo posto.