Cosa ci dicono le partite che si sono giocate nell'ultimo weekend sulle possibili protagoniste e sorprese della nuova stagione del campionato inglese
Vergogna in Arabia, i tifosi dell'Al-Taawon cantano "Diogo Jota" per insultare Ruben Neves
Al termine della quarta giornata di Premier League è sempre più probabile la corsa a due per il titolo tra Arsenal e City. Con 4 punti di vantaggio su Hull City e Leeds e le grandi difficoltà delle altre big, al momento nulla va a indicare un esito diverso. Continua invece il periodo di crisi per Aston Villa e Tottenham. Ripercorriamo i risultati dell'ultimo weekend di Premier League per vedere come cambia la classifica.
Premier League, l'Hull City ferma il ChelseaIl quarto turno del campionato inglese è iniziato sabato, con ben 7 partite in programma. Nel pomeriggio sono stati due i risultati più sorprendenti. Il Liverpool di Iraola fatica ancora a ingranare e non è andato oltre lo 0-0 casalingo con il Fulham che guadagna così il primo punto stagionale. Pareggio anche per il Chelsea, che con la sorpresa Hull City si blocca sul 2-2. I Tigers restano così al terzo posto, subendo i primi gol in campionato. I Blues confermano un attacco prolifico e allo stesso tempo una difesa facilmente penetrabile.
Altra sorpresa è arrivata da Birmingham, con l'Aston Villa che ha perso 1-2 con il Nottingham Forest e resta penultimo in classifica con un solo punto fatto. Sono poi scesi in campo Crystal Palace e Ipswich, con questi ultimi usciti vincitori con un rocambolesco 2-3, e Bournemouth-Brentford nel pareggio per 2-2.
Derby di Manchester al City, ancora 0 gol stagionali per il TottenhamAlle 18:30 è stato il turno del Tottenham di De Zerbi che contro l'Everton ha ottenuto il secondo 0-0 consecutivo. Gli Spurs sono ancora a secco di gol in questo campionato. Il sabato si è infine chiuso con la vittoria dell'Arsenal in casa del Sunderland per 0-2. La partita poteva girare diversamente se Le Fée non avesse sbagliato il rigore che poteva dare il vantaggio ai Black Cats. Il turno di domenica si è aperto con lo schiacciante 0-5 del Brighton in casa del Coventry, che resta l'unica squadra a 0 punti in classifica. È stato poi il turno del derby di Manchester dove il City, tra mille polemiche, è riuscito a imporsi per 0-1 in inferiorità numerica grazie a Haaland. Ha chiuso la giornata il posticipo del lunedì tra Leeds e Newcastle, terminata con un sorprendente 4-1. Con il successo, i padroni di casa hanno raggiunto l'Hull City al terzo posto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA