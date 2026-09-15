Coppa di Lega inglese: questa sera al London Stadium il West Ham aspetta il Millwall

Antonio Marchese
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La Coppa di Lega regala un’altra notte tutta londinese: West Ham e Fulham si affrontano in un derby che mette in palio il passaggio del turno e che promette di essere molto più combattuto di quanto possa suggerire il periodo della stagione.

London derby pieno di fascino in Coppa di Lega

Per il West Ham la sfida rappresenta un appuntamento importante. Gli Hammers vogliono sfruttare il fattore campo e soprattutto provare a trasformare la coppa in un obiettivo concreto. In una competizione dove una singola partita può cambiare completamente una stagione, sottovalutare l’impegno sarebbe un errore.
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Dall’altra parte c’è un Fulham che negli ultimi anni ha dimostrato di poter mettere in difficoltà praticamente chiunque. I Cottagers arrivano al derby con l’intenzione di giocarsela senza paura, cercando di sfruttare soprattutto gli spazi che inevitabilmente si apriranno con il passare dei minuti. La Coppa di Lega potrebbe portare entrambi gli allenatori a qualche rotazione, ma difficilmente vedremo due squadre disposte a rinunciare alla qualificazione. Per diversi giocatori meno utilizzati sarà inoltre l’occasione ideale per conquistare spazio e mettere in difficoltà le gerarchie.

East London e West London a confronto

LONDON, ENGLAND - AUGUST 24: Fulham Head Coach Alvaro Arbeloa of Fulham looks on ahead of the Premier League 2026/27 match between Fulham and Chelsea FC at Craven Cottage on August 24, 2026 in London, England. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)
LONDRA, INGHILTERRA - 24 AGOSTO: L'allenatore del Fulham, Alvaro Arbeloa, osserva il campo prima della partita di Premier League 2026/27 tra Fulham e Chelsea FC a Craven Cottage, il 24 agosto 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Poi c’è Londra. West Ham contro Fulham significa mettere di fronte due realtà profondamente differenti della stessa città: l’Est contro l’Ovest, il carattere popolare degli Hammers contro l’aristocrazia che accompagna i Cottagers. Novanta minuti, nessun calcolo e un posto nel turno successivo da conquistare. In campionato ci sarà tempo per recuperare punti e correggere gli errori. In coppa no: chi perde torna a casa. E quando una partita a eliminazione diretta diventa anche un derby londinese, la Coppa di Lega assume inevitabilmente tutto un altro sapore. Il Fulham arriva a giocarsi il match dopo il pareggio di Anfield, mentre gli Irons si stanno preparando mentalmente al Dockers derby che si giocherà sabato 19 alle 12.30.

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