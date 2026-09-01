L'Angolo della Premier League: Chelsea e Arsenal a punteggio pieno, il City strapazza il Palace, l'Hull City mette fieno in cascina, Tottenham e Villans a 0 punti
Il City se la ride ancora: tutti pazzi per il nuovo look di Haaland
La seconda giornata di Premier League regala gol, sorprese e indicazioni interessanti in questo avvio di stagione. Tra le protagoniste c’è l’Arsenal, che passa 1-0 sul campo dell’Aston Villa grazie alla rete di Bukayo Saka nella ripresa e conquista la seconda vittoria consecutiva. I Gunners in quel di Birmingham si confermano squadra matura. Il nuovo Chelsea di Xabi Alonso è una macchina da gol, i Blues vincono a Stamford Bridge 4-3 contro il Brighton. L'Angolo della Premier torna a farvi compagnia e narrarvi le emozioni del campionato più bello del mondo.
Spettacolo a Stamford Bridge, Arsenal squadra matura. Hull City da libro delle fiabe
Spettacolo a Stamford Bridge, dove il Chelsea supera il Brighton per 4-3 al termine di una partita ricca di emozioni. I Blues sembrano avere la gara in mano dopo essere volati sul 3-0, ma il Brighton reagisce e rende il finale molto più complicato. A mettere al sicuro il successo ci pensa Cole Palmer. Anche il Chelsea sale così a sei punti. L'Arsenal di Arteta riprende da dove aveva lasciato, punteggio pieno e la consapevolezza di poter vincere anche su campi difficili come il Villa Park.
Il Manchester City di Maresca vince 4-1 in casa di un Crystal Palace che è ancora un cantiere aperto, i Citizens ritrovano i gol di Haaland e la seconda vittoria di fila. L'Hull City da neo promossa in Premier League ha già stupito tutti con due vittorie e sei punti in cascina per il freddo inverno, dopo la vittoria di prestigio ottenuta contro il Manchester United, arriva anche quella contro il Coventry. Inizio da favola.
Bruno Fernandes show, Spurs a picco
Grande risposta anche del Manchester United, che dopo la sconfitta della prima giornata travolge l’Ipswich 5-2 a Old Trafford. Protagonista assoluto Bruno Fernandes, autore di una tripletta. Primo successo stagionale anche per il Sunderland, vittorioso 1-0 contro il Fulham, mentre Leeds e Brentford si dividono la posta con l’1-1 di Elland Road. Il Newcastle espugna il Tottenham Hotspur Stadium battendo gli Spurs 2-0.
Finisce 2-2 tra Liverpool e Nottingham Forest. Pareggio per 1-1, infine, tra Bournemouth ed Everton. Dopo appena due giornate la Premier League comincia già a regalare i primi segnali: Arsenal, Chelsea e Manchester City partono forte, mentre alcune big sono già chiamate a rincorrere. E il prossimo turno promette subito spettacolo, con Arsenal-Chelsea come uno degli appuntamenti più attesi.
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