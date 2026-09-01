La seconda giornata di Premier League regala gol, sorprese e indicazioni interessanti in questo avvio di stagione. Tra le protagoniste c’è l’Arsenal, che passa 1-0 sul campo dell’Aston Villa grazie alla rete di Bukayo Saka nella ripresa e conquista la seconda vittoria consecutiva. I Gunners in quel di Birmingham si confermano squadra matura. Il nuovo Chelsea di Xabi Alonso è una macchina da gol, i Blues vincono a Stamford Bridge 4-3 contro il Brighton. L'Angolo della Premier torna a farvi compagnia e narrarvi le emozioni del campionato più bello del mondo.

Spettacolo a Stamford Bridge, Arsenal squadra matura. Hull City da libro delle fiabe

Spettacolo a Stamford Bridge, dove il Chelsea supera il Brighton per 4-3 al termine di una partita ricca di emozioni. I Blues sembrano avere la gara in mano dopo essere volati sul 3-0, ma il Brighton reagisce e rende il finale molto più complicato. A mettere al sicuro il successo ci pensa Cole Palmer. Anche il Chelsea sale così a sei punti. L'Arsenal di Arteta riprende da dove aveva lasciato, punteggio pieno e la consapevolezza di poter vincere anche su campi difficili come il Villa Park.

Il Manchester City di Maresca vince 4-1 in casa di un Crystal Palace che è ancora un cantiere aperto, i Citizens ritrovano i gol di Haaland e la seconda vittoria di fila. L'Hull City da neo promossa in Premier League ha già stupito tutti con due vittorie e sei punti in cascina per il freddo inverno, dopo la vittoria di prestigio ottenuta contro il Manchester United, arriva anche quella contro il Coventry. Inizio da favola.

LONDRA, INGHILTERRA - 30 AGOSTO: Cole Palmer del Chelsea festeggia dopo aver segnato il quarto gol della sua squadra durante la partita di Premier League 2026/27 tra Chelsea FC e Brighton & Hove Albion a Stamford Bridge, il 30 agosto 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Bruno Fernandes show, Spurs a picco

Grande risposta anche del Manchester United, che dopo la sconfitta della prima giornata travolge l’Ipswich 5-2 a Old Trafford. Protagonista assoluto Bruno Fernandes, autore di una tripletta. Primo successo stagionale anche per il Sunderland, vittorioso 1-0 contro il Fulham, mentre Leeds e Brentford si dividono la posta con l’1-1 di Elland Road. Il Newcastle espugna il Tottenham Hotspur Stadium battendo gli Spurs 2-0.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 30 AGOSTO: Bruno Fernandes del Manchester United saluta i tifosi al termine della partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e Ipswich Town, disputata all'Old Trafford il 30 agosto 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Finisce 2-2 tra Liverpool e Nottingham Forest. Pareggio per 1-1, infine, tra Bournemouth ed Everton. Dopo appena due giornate la Premier League comincia già a regalare i primi segnali: Arsenal, Chelsea e Manchester City partono forte, mentre alcune big sono già chiamate a rincorrere. E il prossimo turno promette subito spettacolo, con Arsenal-Chelsea come uno degli appuntamenti più attesi.