Bruno Fernandes continua a prendersi il Manchester United. Lo fa con i numeri, con la personalità e con quella capacità di incidere sulle partite che, secondo Gary Neville, lo ha già consacrato come il miglior acquisto dei Red Devils dall'addio di Alex Ferguson. L'ex difensore dello United non ha usato mezze misure nel suo podcast, esaltando il centrocampista portoghese dopo la vittoria per 5-2 contro l'Ipswich, gara nella quale Bruno ha firmato una tripletta e un assist. Una prestazione che arriva pochi giorni dopo un altro riconoscimento importante: il premio di Giocatore dell'Anno della PFA. Per Neville non è una sorpresa, ma la conferma del peso che Fernandes ha assunto all'interno della squadra. E senza di lui, secondo l'ex difensore, i problemi dello United sarebbero ancora più evidenti.

Bruno Fernandes da record, Neville lo incorona: “È un giocatore eccezionale”

“È di gran lunga il miglior acquisto dopo Ferguson”.ha scelto parole importanti per descriverema dietro l'investitura c'è un motivo preciso: la capacità del portoghese di assumersi sempre la responsabilità nei momenti decisivi. Gol, assist, passaggi che rompono gli equilibri e una continua ricerca della giocata difficile: per l'ex capitano dei, sono questi gli elementi che rendono Fernandes diverso dagli altri. Anche il premio della PFA va nella stessa direzione. La tripletta e l'assist contro l'Ipswich hanno soltanto aggiunto un'altra pagina alla sua stagione, confermando quanto il Manchester United dipenda dalla sua presenza.

BIRMINGHAM, INGHILTERRA - 22 DICEMBRE: Gary Neville, presentatore di Sky Sports, prima della partita di Premier League tra Aston Villa e Sheffield United al Villa Park il 22 dicembre 2023 a Birmingham, Inghilterra. (Foto di Catherine Ivill/Getty Images)

Ma proprio qui emerge l'altra faccia del problema. Se davanti Bruno rappresenta una certezza, dietro la squadra continua a mostrare fragilità. Neville ha sottolineato come la linea difensiva sia ancora vulnerabile, un limite già evidente nelle ultime stagioni e confermato dai 50 gol subiti nello scorso campionato. Lo United, insomma, ha trovato nel portoghese il suo leader tecnico e caratteriale. Ma per tornare davvero grande non può permettersi di dipendere da un solo uomo. Bruno può trascinare la squadra, ma non può risolvere ogni problema.