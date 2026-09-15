Il calciomercato regala spesso colpi di scena inaspettati e ribaltoni improvvisi. Ne sa qualcosa Robin Gosens, che ha vissuto settimane decisamente turbolente prima di ritrovare il sorriso. L'esterno ex Inter ha scritto sul proprio account professionale di LinkedIn una lunga riflessione, raccontando senza filtri le difficili tappe della sua separazione dalla Fiorentina e il successivo, romantico trasferimento allo Schalke 04.

Gosens contro la Fiorentina, ecco le sue parole

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L'arrivo allo Schalke 04

Attraverso il post,ha voluto descrivere la velocità impressionante con cui le situazioni possono mutare radicalmente nel mondo del calcio: "Questo sport è una vera pazzia", ha esordito, spiegando l'inizio del suo calvario sportivo. "Circa due mesi fa ho raggiunto il centro sportivo di Firenze e ho scoperto di essere stato tagliato dalla rosa all'improvviso". La situazione interna si è fatta immediatamente molto pesante: "Non rientravo più nei piani della società, dovevo allenarmi individualmente e non mi era permesso avere alcun contatto con i ragazzi". Tutto questo stravolgimento, ha sottolineato, è stato dettato da dinamiche ben note: "Nuovo tecnico, nuovo direttore sportivo, il solito".Le rivoluzioni in casa viola, tuttavia, non si sono certo fermate in quel momento. "Due mesi più tardi", ha fatto notare il calciatore evidenziando il paradosso della situazione, "il nuovo allenatore dellaè già stato nuovamente licenziato e tutto viene messo in discussione". Per lui, però, le porte si sono aperte in un posto speciale: "E io? Sono finito nella squadra del mio cuore", ha confessato con rinnovato entusiasmo. Guardando al passato, ha aggiunto: "Ci è voluto molto tempo, sono riuscito a vivere esperienze fantastiche, ma probabilmente è stato solo il destino che lo Schalke mi abbia contattato quando mi sono trovato di fronte al nulla a".

GELSENKIRCHEN, GERMANIA - 5 SETTEMBRE: Robin Gosens dello Schalke osserva durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra FC Schalke 04 e FC Bayern München alla Veltins-Arena il 5 settembre 2026 a Gelsenkirchen, in Germania. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Nella parte conclusiva del post, Gosens si è soffermato sulle stranezze che caratterizzano la sua professione. "Certe volte le situazioni che circondano l'esistenza di un giocatore sono assurde", ha spiegato. Il cambio di rotta è stato netto: "Ieri ero a Firenze e avevo effettivamente un contratto biennale, oggi sono allo Schalke e gioco contro il Bayern per la prima volta nella Veltins Arena. Durante le vacanze estive non riuscivo a immaginare di lasciare Firenze e ora gioco per il club che ha risvegliato il mio amore per il calcio e ne sono felicissimo".