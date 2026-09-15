L'Inter Miami di Lionel Messi va a caccia del suo secondo titolo nazionale di fila. Il club dell'East Coast infatti, nella stagione passata si è assicurato la prima MLS della propria storia. Gli Aironi inoltre, con la conquista del campionato hanno anche stabilito il record di punti fatti nel corso di una singola stagione regolare della MLS. La squadra vive sulle enormi spalle degli ex Blaugrana Luis Suarez e Lionel Messi, capaci ancora di trascinare i propri compagni in campo. Attualmente l'argentino, protagonista di un Mondiale leggendario, naviga ancora su numeri altissimi: 19 reti e 11 assist. L'uruguaiano, non più al livello del compagno di reparto, finora ha registrato comunque 12 reti. Tuttavia, nelle ultime settimane sono mancati i risultati nonostante l'ottima posizione del club nella classifica generale e in quella regionale. Nell'ultimo mese, gli Aironi hanno vinto solo 1 partita, pareggiandone 4 e perdendone 3.

L'Inter Miami accoglie il nuovo allenatore Kily Gonzalez

MEDELLIN, COLOMBIA - 31 GENNAIO: Lionel Messi dell'Inter Miami gesticola durante una partita amichevole tra l'Atlético Nacional e l'Inter Miami all'Estadio Atanasio Girardot il 31 gennaio 2026 a Medellin, Colombia. (Foto di Gabriel Aponte/Getty Images)

La vittoria del titolo nel dicembre 2025 aveva portato nuovi innesti come Reguilon e De Paul, chiamati a sostituire le due leggende Culé Jordi Alba e Sergio Busquets. Al timone c'era Javier Mascherano, che dopo pochi mesi dall'inizio della nuova stagione, ha deciso di dimettersi. Così, la dirigenza ha puntato su un altro argentino: Guillermo Hoyos. I risultati sono stati ritenuti insoddisfacenti (nonostante il terzo posto nella classifica totale e il secondo in quella dell'Eastern Conference) e si è deciso di cambiare rotta.

Listo para trabajar. 🇦🇷🩷 Bienvenido a Miami, Cristian ‘Kily’ González.



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L'Inter Miami ha così deciso di puntare sul terzo allenatore albiceleste della stagione:, ex giocatore di Inter e e Boca Juniors. Oro olimpico ad Atene nel, il nuovo tecnico degli Aironi ha firmato fino al 2028 e sarà già impegnato con un esordio bollente nella giornata di domani. La squadra di Messi si giocherà la Campeones Cup, trofeo in ballo fra la vincitrice dell'ultima MLS e quella dell'ultima(campionato messicano). Kily Gonzalez ha allenato solamente in patria (Rosario Central, Union (SF) e Platense), senza mai conquistare un titolo.