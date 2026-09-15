Nonostante un avvio di campionato scoppiettante, l'allenatore tedesco chiede massima attenzione per la gara di domani.
Il Barcellona ha iniziato la stagione spingendo sull'acceleratore sin dalla prima giornata di campionato. Il club blaugrana ha vinto tutte e 5 le gare finora disputate mostrando grande forma fisica e segnando una raffica di gol. A tal proposito, in occasione della gara di domani contro il Racing Santander, Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa toccando diversi temi: dalla concentrazione dei suoi uomini alle possibili scelte di formazione passando per chiarire la situazione di alcuni giocatori.
La pericolosità degli avversari: le parole di FlickIl Barcellona vuole continuare ad essere la protagonista assoluta de La Liga. Dopo aver vinto per due anni consecutivi il campionato, i blaugrana vogliono centrare il terzo titolo consecutivo. La stagione è iniziata nel migliore dei modi: la squadra catalana, oltre conquistare 15 punti, ha espresso un grande gioco e segnato una valanga di gol. Ma, proprio per questo motivo, Flick non vuole cali di concentrazione. Il tecnico tedesco conosce la pericolosità degli avversari e per questo ha chiesto ai propri giocatori di non abbassare la guardia: "Abbiamo avuto modo di guardare le partite del Racing, sono una squadra forte, allenata bene e ben messa in campo. Non voglio assolutamente che i miei giocatori prendano con sufficienza la gara. Non m'importa dei record, il mio unico obiettivo è vincere le partite. Domani non sarà facile ma dobbiamo farci trovare pronti".
Inoltre, l'ex Bayern Monaco ha annunciato che ci saranno diverse rotazioni per quanto riguarda la squadra che scenderà in campo: "Il calendario non ci permette di recuperare al massimo, quindi domani ci possono essere delle rotazioni. Valuterò insieme al mio staff la squadra migliore da far scendere in campo. Certamente tutti vogliono essere titolari, ma dobbiamo fare anche i conti con le energie, dobbiamo gestire bene questa situazione".
Balde, Lamine Yamal e il sogno proibitoUno degli argomenti più interessanti toccati dal tecnico tedesco è stata la situazione del terzino Alejandro Balde. Dopo le numerosi voci che lo vedevano lontano dal club quest'estate, lo spagnolo ha deciso di rimanere al Barcellona. Flick ha voluto sottolineare quanto crede nel terzino, ma che la concorrenza è tanta: "Abbiamo molti giocatori che possono ricoprire il ruolo di terzino: due a destra e due a sinistra. Credo fortemente in Balde, ma in questo momento Xavi Espart mi sta dando qualcosa in più. Nessuno si aspettava questo rendimento da lui. Capisco Alejandro, dopo essere stato un titolare inamovibile non è facile stare in panchina, ma mi sta dimostrando tanto, avrà le sue chance".
Durante la sua conferenza, ha parlato anche di Lamine Yamal e della situazione venutasi a creare attorno allo spagnolo dopo alcune sue dichiarazioni riguardanti il Pallone d'Oro: "Certo che voglio che Lamine vinca quel premio. Siamo felici di averlo con noi, è un giocatore straordinario, tutti i tifosi sono pazzi di lui. Le sue parole? Lui è convinto di essere uno dei migliori al Mondo, non vedo cosa ha detto di sbagliato. Sicuramente può ancora migliorare tanto, ma merita di vincere un trofeo così prestigioso".
Infine una piccola promessa sulla finale di Champions League che si disputerà al Camp Nou nel 2029: "Fa enormemente piacere che una sfida così prestigiosa possa giocarsi nel nostro Stadio. Io ci sarò: o da allenatore o da tifoso del Barcellona!".
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