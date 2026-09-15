Il Barcellona ha iniziato la stagione spingendo sull'acceleratore sin dalla prima giornata di campionato. Il club blaugrana ha vinto tutte e 5 le gare finora disputate mostrando grande forma fisica e segnando una raffica di gol. A tal proposito, in occasione della gara di domani contro il Racing Santander, Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa toccando diversi temi: dalla concentrazione dei suoi uomini alle possibili scelte di formazione passando per chiarire la situazione di alcuni giocatori.

La pericolosità degli avversari: le parole di Flick

Il Barcellona vuole continuare ad essere la protagonista assoluta de. Dopo aver vinto per due anni consecutivi il campionato, i blaugrana vogliono centrare il terzo titolo consecutivo. La stagione è iniziata nel migliore dei modi: la squadra catalana, oltre conquistare, ha espresso un grande gioco e segnato una valanga di gol. Ma, proprio per questo motivo, Flick non vuole cali di concentrazione. Il tecnico tedesco conosce la pericolosità degli avversari e per questo ha chiesto ai propri giocatori di non abbassare la guardia: ". Non voglio assolutamente che i miei giocatori prendano con sufficienza la gara. Non m'importa dei record, il mio unico obiettivo è vincere le partite. Domani non sarà facile ma dobbiamo farci trovare pronti".

BARCELLONA, SPAGNA - 9 SETTEMBRE: Raphinha del FC Barcelona interagisce con Hansi Flick, allenatore del FC Barcelona, ​​durante la partita della prima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Barcelona e Feyenoord al Camp Nou il 9 settembre 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Inoltre, l'ex Bayern Monaco ha annunciato che ci saranno diverse rotazioni per quanto riguarda la squadra che scenderà in campo: "Il calendario non ci permette di recuperare al massimo, quindi domani ci possono essere delle rotazioni. Valuterò insieme al mio staff la squadra migliore da far scendere in campo. Certamente tutti vogliono essere titolari, ma dobbiamo fare anche i conti con le energie, dobbiamo gestire bene questa situazione".

🏆🔵🔴 Flick sobre la final de Champions en 2029 en el Camp Nou



🎙️ “Estaré al 100% ahí. como entrenador o como aficionado del Barça. ya veremos”



👀 Flick no cierra ninguna puertahttps://t.co/e3Wme0yyPs pic.twitter.com/t3HAldH4jq — Diario SPORT (@sport) September 15, 2026

Balde, Lamine Yamal e il sogno proibito

Uno degli argomenti più interessanti toccati dal tecnico tedesco è stata la situazione del terzino. Dopo le numerosi voci che lo vedevano lontano dal club quest'estate, lo spagnolo ha deciso di rimanere al Barcellona. Flick ha voluto sottolineare quanto crede nel terzino, ma che la concorrenza è tanta: "Abbiamo molti giocatori che possono ricoprire il ruolo di terzino: due a destra e due a sinistra.Nessuno si aspettava questo rendimento da lui. Capisco Alejandro, dopo essere stato un titolare inamovibile non è facile stare in panchina, ma mi sta dimostrando tanto, avrà le sue chance".

VALENCIA, SPAGNA – 13 SETTEMBRE: Lamine Yamal del Barcellona sotto pressione da parte di Manu Sánchez del Levante UD durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Levante UD e FC Barcellona, disputata al Ciutat de València il 13 settembre 2026 a Valencia, Spagna. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Durante la sua conferenza, ha parlato anche di Lamine Yamal e della situazione venutasi a creare attorno allo spagnolo dopo alcune sue dichiarazioni riguardanti il Pallone d'Oro: "Certo che voglio che Lamine vinca quel premio. Siamo felici di averlo con noi, è un giocatore straordinario, tutti i tifosi sono pazzi di lui. Le sue parole? Lui è convinto di essere uno dei migliori al Mondo, non vedo cosa ha detto di sbagliato. Sicuramente può ancora migliorare tanto, ma merita di vincere un trofeo così prestigioso".

Infine una piccola promessa sulla finale di Champions League che si disputerà al Camp Nou nel 2029: "Fa enormemente piacere che una sfida così prestigiosa possa giocarsi nel nostro Stadio. Io ci sarò: o da allenatore o da tifoso del Barcellona!".