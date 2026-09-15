C'è grande attesa in Germania per scoprire le prime convocazioni del nuovo commissario tecnico Jurgen Klopp. In vista dei prossimi impegni ufficiali in Nations League, le ipotesi sulle convocazioni si moltiplicano e a fare il punto della situazione ci ha pensato Lothar Matthaus. L'ex centrocampista, intervenendo ai microfoni dell'emittente televisiva Sky Sport DE, ha nominato due giocatori che sono molto legati al nostro campionato e al nostro Paese: Nicolò Tresoldi e Yann-Aurel Bisseck.

Matthaus su Tresoldi

Nato a Cagliari da madre argentina e padre italiano,si è trasferito da giovanissimo in Germania, Paese dove è calcisticamente esploso e dove ha ottenuto la doppia cittadinanza italo-tedesca nel 2022. Questa situazione lo ha portato a essere conteso tra le due federazioni. Di recente infatti, la nazionale azzurra guidata daaveva provato a pre-convocarlo, ma l'attaccante ha preferito declinare temporaneamente l'invito per concludere il suo ciclo con le selezioni giovanili tedesche, con cui ha disputato anche gli ultimi campionati

Le sue prestazioni con il Brugge lo hanno proiettato direttamente nel mirino della nazionale maggiore. A rivelarlo è stato proprio l'ex centrocampista del Bayern, secondo cui "Pure Nicolò Tresoldi, che milita nel Club Brugge, rientra fra i possibili candidati" e potrebbe trovare posto nel nuovo reparto offensivo di Klopp.

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La filosofia della nuova nazionale tedesca

Oltre al promettente talento italo-tedesco,ha voluto spendere parole molto importanti anche per un protagonista assoluto della nostra Serie A. Parlando della costruzione del pacchetto arretrato, ha sottolineato che "non schiererà i calciatori in posizioni in cui non vengono impiegati regolarmente all'interno delle rispettive squadre di club, proprio come accadde a Kimmich durante il Mondiale".

BRAGANCA PAULISTA, BRASILE - 26 APRILE: Jurgen Klopp, Global Director of Football del gruppo Red Bull, in tribuna durante la partita del Brasileirao 2026 tra Red Bull Bragantino e Palmeiras all'Estádio Cícero de Souza Marques il 26 aprile 2026 a Braganca Paulista, in Brasile. (Foto di Ricardo Moreira/Getty Images)

Nonostante questa premessa piuttosto rigida, Matthaus ha sorpreso individuando in Yann Bisseck un'eccellente opzione per la corsia laterale: "Anche Bisseck avrebbe le carte in regola per ricoprire il ruolo di terzino destro in una difesa a quattro".