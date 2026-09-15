La notizia era nell'aria ma oggi ha avuto la sua ufficialità: lo Spotify Camp Nou sarà l'impianto che ospiterà la finale di Champions League nel 2029. La casa del Barcellona ha dunque avuto la meglio sulla candidatura di Wembley e torna così ad ospitare l'atto conclusivo della Coppa dalle grandi orecchie dopo una lunga attesa di ben 30 anni, ovvero dalla finale in cui il Manchester United ebbe la meglio sul Bayern Monaco in uno dei più grandi finali della storia della competizione europea. La scelta è stata accolta con grande entusiasmo dal primo "tifoso" del Barcellona, il presidente Joan Laporta. Ecco le sue parole

Barcellona, Laporta: "Un traguardo raggiunto insieme"

dopo quelle del 1989 e del 1999, vinte rispettivamente da

Milan

e

Manchester United.

The UEFA Executive Committee has selected 𝐒𝐩𝐨𝐭𝐢𝐟𝐲 𝐂𝐚𝐦𝐩 𝐍𝐨𝐮 as the venue for the 2029 UEFA Men's Champions League Final 🏟️💙❤️https://t.co/7NXxU8WuBU — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 15, 2026

I lavori allo stadio saranno completati all'inizio del 2028, con l'installazione del tetto prevista per l'estate del 2027.

Laporta

ha anche ricordato l'impulso che questa "vittoria" darà al progetto del Barça: "Questa scelta rappresenta anche un riconoscimento internazionale per il nuovo

stadio

,

che si sta affermando come uno stadio di livello mondiale, all'avanguardia in termini di esperienza, tecnologia, connettività, accessibilità e servizi".

sarà dunque la città che ospiterà la finale dinel 2029. Così hanno deciso i dirigentiincontratisi a Salonicco questa mattina. La squadra di Hansitorna così ad essere il centro della competizione europea per eccellenza dopo 30 anni. In tutta la storia dell'impianto catalano, quella del 2029 sarà la terza finale che si giocherà nella casa del Barcellona,Il primo ad esprimere tutta la sua soddisfazione è stato Joan Laporta, il presidente dei blaugrana: "È un immenso motivo di orgoglio per tutto il Barcellona e per tutti i suoi tifosi", ha dichiarato il massimo dirigente del club ai media.

BARCELLONA, SPAGNA - 31 AGOSTO: Veduta generale dell'interno dello stadio prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Rayo Vallecano de Madrid allo Spotify Camp Nou, il 31 agosto 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Infine, il presidente catalano ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto dalle autorità nel rendere realtà il sogno di ospitare la finale di Champions League: "Desidero ringraziare in particolare il Comune di Barcellona, ​​il Governo della Catalogna e la RFEF (Federazione calcistica spagnola) per il loro sostegno a questa candidatura. È un traguardo che abbiamo raggiunto insieme, che proietta Barcellona, ​​la Catalogna e la squadra sulla scena mondiale".