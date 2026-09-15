La nuova frecciata ai rivali da parte del presidente del Barcellona Joan Laporta
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Nel bel mezzo di una vera campagna mediatica elettorale, tra chi porta avanti la candidatura di Lamine Yamal (i blaugrana) e chi quella di Kylian Mbappé (i blancos) come rispettivi vincitori del Pallone d'Oro, Joan Laporta non perde mai l'occasione di lanciare una frecciatina ai rivali. Nel corso di un'intervista, infatti, il presidente del Barcellona ha usato il caso Rayo Vallecano per pungere i rivali madrileni e, indirettamente, le istituzioni calcistiche spagnole.
Joan Laporta punge il Real Madrid sul caso Rayo VallecanoAll'uscita da una cena a ristorante con Jorge Mendes, Deco e Alejandro Echevarría, Joan Laporta è stato intervistato da Víctor Narro del programma spagnolo 'El Partidazo de COPE' e, ai suoi microfoni, ha commentato la notizia del ritorno al Vallecas del Rayo Vallecano: "Sono molto contento per il presidente Raúl Martín Presa che al Rayo Vallecano sia stata concessa un'ingiunzione che permetterà loro di giocare al Vallecas. Se lo meritano".
Continuando, il presidente del Barça non ha certamente mancato l'occasione per pungere il Real Madrid e le istituzioni spagnole dichiarando: "È inconcepibile che ad alcuni club venisse concessa la riqualificazione dei terreni mentre ad altri fosse impedito di giocare nel proprio stadio, pur avendo tutti i permessi necessari".
Il presidente rilancia la candidatura di Lamine YamalNella stessa intervista, Joan Laporta non si è fermato al caso Rayo ma ha anche deciso di rilanciare la candidatura di Lamine Yamal al Pallone d'Oro, affermando: "Sarei felicissimo se Lamine Yamal vincesse il Pallone d'Oro e penso che se lo meriti” .
Infine, il dirigente e politico catalano ha chiuso il suo intervento rispondendo alle critiche dopo le dichiarazioni di Yamal: "Se penso che sia giusto che Yamal dica di meritare il Pallone d'Oro? Assolutamente sì, perché anche altri dicono la stessa cosa. Il mondo è un po' cambiato, e questi giovani giocatori sono molto spensierati. Lamine ha detto quello che ha detto in modo... positivo".
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