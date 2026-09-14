Xavi Espart domina la fascia del Barcellona e conquista Flick. Il club lavora al rinnovo del diciannovenne, in corsa per il Golden Boy e nel mirino della Nazionale
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Il Barcellona l'ha fatto ancora, ha lanciato un nuovo giovane talento proveniente dalla Masia pronto a stupire il mondo intero. Si tratta del terzino Xavi Espart, che ha saputo assecondare perfettamente le richieste del tedesco Hansi Flick, riuscendo a scalare rapidamente le gerarchie e a fare sedere in panchina campioni del calibro di Balde e Cancelo. Il diciannovenne canterano ha lasciato indietro chiunque, iniziando la stagione partendo dal primo minuto in tutti i primi cinque incontri della Liga. A stupire tutti gli addetti ai lavori è anche la sua continuità fisica. Espart, infatti, risulta il giocatore di movimento blaugrana con il maggior numero di minuti giocati, superando le superstar Raphinha e Lamine Yamal. Il giovanissimo ha compiuto un salto di qualità enorme, considerando che nella scorsa stagione aveva collezionato soltanto 189 minuti totali, debuttando in Champions a risultato acquisito contro il Newcastle e ottenendo una sola titolarità contro il Siviglia.
Il match contro il Levante e lo scudo di FlickNella vittoria dei catalani contro il Levante, il giovane terzino ha trovato anche il suo primo gol in prima squadra, ma non è tutto oro quel che luccica. Intorno al minuto 75, Espart ha chiesto il cambio a causa di alcuni fastidiosi crampi venuti dopo una prova estenuante. Ma il tecnico del Barcellona ha preferito aspettare e ritardare la sostituzione. In quel doloroso momento di difficoltà fisica, il giovane ha commesso un grave errore che ha poi scatenato la rete della squadra avversaria. Nel post-partita, però, Flick ha difeso pubblicamente il giocatore assumendosi tutta la responsabilità dell'accaduto. "Il primo gol è colpa mia, ho voluto aspettare la pausa per fare i cambi e avrei dovuto farli prima", ha dichiarato apertamente l'allenatore tedesco.
Rinnovo, Golden Boy e sirene della NazionaleLe prestazioni straordinarie, condite finora da un gol e due assist, hanno convinto il club catalano a lavorare già per il rinnovo del contratto, che scade nel giugno del 2028. Un chiaro segno di fiducia del club catalano, che quando sa di avere un gioiello tra le mani decide di blindarlo immediatamente. Questo strepitoso inizio di stagione ha proiettato il talento spagnolo alla trentesima posizione della classifica dei cento candidati al Golden Boy, con la società fiduciosa di vederlo presto scalare tutte le posizioni. Ma non ci sono solo rinnovi di contratto e premi individuali. Secondo quanto riportato da Marca, in Spagna cominciano a girare voci insistenti riguardo a una possibile e imminente convocazione del ct Luis de la Fuente nella Nazionale campione d'Europa e del mondo.
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