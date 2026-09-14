Il Barcellona l'ha fatto ancora, ha lanciato un nuovo giovane talento proveniente dalla Masia pronto a stupire il mondo intero. Si tratta del terzino Xavi Espart, che ha saputo assecondare perfettamente le richieste del tedesco Hansi Flick, riuscendo a scalare rapidamente le gerarchie e a fare sedere in panchina campioni del calibro di Balde e Cancelo. Il diciannovenne canterano ha lasciato indietro chiunque, iniziando la stagione partendo dal primo minuto in tutti i primi cinque incontri della Liga. A stupire tutti gli addetti ai lavori è anche la sua continuità fisica. Espart, infatti, risulta il giocatore di movimento blaugrana con il maggior numero di minuti giocati, superando le superstar Raphinha e Lamine Yamal. Il giovanissimo ha compiuto un salto di qualità enorme, considerando che nella scorsa stagione aveva collezionato soltanto 189 minuti totali, debuttando in Champions a risultato acquisito contro il Newcastle e ottenendo una sola titolarità contro il Siviglia.

Il match contro il Levante e lo scudo di Flick

Nella vittoria dei catalani contro il, il giovane terzino ha trovato anche il suo primoin prima squadra, ma non è tutto oro quel che luccica. Intorno al minuto 75,ha chiesto il cambio a causa di alcuni fastidiosivenuti dopo una prova estenuante. Ma il tecnico delha preferito aspettare e ritardare la sostituzione. In quel doloroso momento di difficoltà fisica, il giovane ha commesso un graveche ha poi scatenato la rete della squadra avversaria. Nel post-partita, però,ha difeso pubblicamente il giocatore assumendosi tutta ladell'accaduto. "Il primo gol è colpa mia, ho voluto aspettare la pausa per fare i cambi e avrei dovuto farli prima", ha dichiarato apertamente l'allenatore tedesco.

VALENCIA, SPAGNA - 13 SETTEMBRE: Xavi Espart del Barcellona festeggia con i compagni di squadra il primo gol della sua formazione durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Levante UD e FC Barcelona, disputata allo stadio Ciutat de Valencia il 13 settembre 2026 a Valencia, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Rinnovo, Golden Boy e sirene della Nazionale

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Le prestazioni, condite finora da un gol e due assist, hanno convinto il club catalano a lavorare già per ildel contratto, che scade nel giugno del 2028. Un chiaro segno di fiducia del club catalano, che quando sa di avere untra le mani decide diimmediatamente. Questo strepitoso inizio di stagione ha proiettato il talento spagnolo alla trentesima posizione della classifica dei cento candidati al, con la società fiduciosa di vederlo presto scalare tutte le posizioni. Ma non ci sono solodi contratto eindividuali. Secondo quanto riportato da, incominciano a girare voci insistenti riguardo a una possibile e imminentedel ct Luisnella Nazionale campione d'Europa e del mondo.