Ha dell'incredibile quello che è accaduto nella sfida di campionato tra Al-Taawoun e Al-Hilal, conclusa per 0-6 in favore degli ospiti. Nel corso della gara, alcuni tifosi della squadra di casa avrebbero intonato dei cori contro Ruben Neves, centrocampista del Al-Hilal, in riferimento al suo ex compagno di nazionale e migliore amico Diogo Jota, tragicamente scomparso in un incidente stradale nel 2025 insieme a suo fratello. La Federazione calcistica e la Saudi Pro League hanno considerato inaccettabili i comportamenti dei tifosi, confermando che verranno presi provvedimenti contro i protagonisti della vicenda. Anche Cristiano Ronaldo, come lo stesso Ruben Neves, ha voluto dire la sua a riguardo.

La condanna della federazione saudita: "Comportamento inaccettabile"

The Saudi Arabian Football Federation and the Saudi Pro League (SPL) condemn the unacceptable conduct by some supporters in attendance during the Roshn Saudi League match between Al Taawoun and Al Hilal. pic.twitter.com/GGYnEwtwcv — Saudi Arabian Football Federation (@saudiff_en) September 13, 2026

Le reazioni di Ronaldo e Neves

GONDOMAR, PORTOGALLO - 05 LUGLIO: Rute Cardoso, moglie di Diogo Jota, si appoggia al braccio di Ruben Neves, giocatore di football dell'Alhilal Saudi Club e della nazionale portoghese, mentre la bara di Diogo Jota viene portata fuori dalla Chiesa dopo un funerale tenuto per Diogo Jota e suo fratello Andre Silva alla Igreja Matriz de Gondomar il 05 luglio 2025 a Gondomar, Portogallo. Diogo Jota era un calciatore professionista del Liverpool FC e della nazionale portoghese, mentre Andre Silva giocava con l'FC Penafiel nella seconda divisione portoghese. I fratelli sono morti in un incidente stradale nella provincia di Zamora, in Spagna, il 3 luglio. (Foto di Octavio Passos/Getty Images)

Con una dichiarazione congiunta, La Federazione calcistica e la Saudi Pro League hanno pubblicamente preso posizione contro i vergognosi cori: " La Federcalcio dell'Arabia Saudita (SAFF) e la Saudi Pro League (SPL) condannano il comportamento inaccettabile tenuto da alcuni tifosi presenti durante la partita della Roshn Saudi League tra Al Taawoun e Al Hilal; tale condotta è incompatibile con i valori del calcio saudita e con i principi di sportività".Hanno in seguito aggiunto che verranno presi dei provvedimenti: " La SAFF conferma che le commissioni competenti hanno individuato l'episodio in questione e adotteranno i provvedimenti necessari, in conformità con i regolamenti e le procedure vigenti. L'esito sarà reso noto al termine del relativo iter".

Dopo esser stato bersagliato in campo, nella conferenza stampa post partita Ruben Neves, profondamente toccato dall'accaduto, è intervenuto in questo modo mostrando il proprio disappunto: " Spero solo non si mettano a pregare dopo quello che hanno fatto oggi".

Anche il connazionale Cristiano Ronaldo ha manifestato il proprio sdegno, annunciando anche di aver presentato un reclamo alla federazione: "Chi si rende protagonista di comportamenti simili non dovrebbe più avere accesso a uno stadio. La Lega deve intervenire e prendere provvedimenti".