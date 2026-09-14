la Federazione saudita e la Saudi Pro League denunciano pubblicamente l'accaduto, le reazioni indignate di Ruben Neves e Ronaldo.
Vergogna in Arabia, i tifosi dell'Al-Taawon cantano "Diogo Jota" per insultare Ruben Neves
Ha dell'incredibile quello che è accaduto nella sfida di campionato tra Al-Taawoun e Al-Hilal, conclusa per 0-6 in favore degli ospiti. Nel corso della gara, alcuni tifosi della squadra di casa avrebbero intonato dei cori contro Ruben Neves, centrocampista del Al-Hilal, in riferimento al suo ex compagno di nazionale e migliore amico Diogo Jota, tragicamente scomparso in un incidente stradale nel 2025 insieme a suo fratello. La Federazione calcistica e la Saudi Pro League hanno considerato inaccettabili i comportamenti dei tifosi, confermando che verranno presi provvedimenti contro i protagonisti della vicenda. Anche Cristiano Ronaldo, come lo stesso Ruben Neves, ha voluto dire la sua a riguardo.
La condanna della federazione saudita: "Comportamento inaccettabile"Con una dichiarazione congiunta, La Federazione calcistica e la Saudi Pro League hanno pubblicamente preso posizione contro i vergognosi cori: " La Federcalcio dell'Arabia Saudita (SAFF) e la Saudi Pro League (SPL) condannano il comportamento inaccettabile tenuto da alcuni tifosi presenti durante la partita della Roshn Saudi League tra Al Taawoun e Al Hilal; tale condotta è incompatibile con i valori del calcio saudita e con i principi di sportività". Hanno in seguito aggiunto che verranno presi dei provvedimenti: " La SAFF conferma che le commissioni competenti hanno individuato l'episodio in questione e adotteranno i provvedimenti necessari, in conformità con i regolamenti e le procedure vigenti. L'esito sarà reso noto al termine del relativo iter".
Le reazioni di Ronaldo e Neves
Dopo esser stato bersagliato in campo, nella conferenza stampa post partita Ruben Neves, profondamente toccato dall'accaduto, è intervenuto in questo modo mostrando il proprio disappunto: " Spero solo non si mettano a pregare dopo quello che hanno fatto oggi".
Anche il connazionale Cristiano Ronaldo ha manifestato il proprio sdegno, annunciando anche di aver presentato un reclamo alla federazione: "Chi si rende protagonista di comportamenti simili non dovrebbe più avere accesso a uno stadio. La Lega deve intervenire e prendere provvedimenti".
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