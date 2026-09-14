Hansi Flick ha completamente cambiato il calcio del Barcellona. Da quando il tedesco siede sulla panchina catalana i tifosi sono tornati a vedere quella squadra che negli anni precedenti aveva dominato il calcio spagnolo. Sicuramente in Europa manca ancora per piccolo salto di qualità ma ormai è evidente che la squadra dell'ex allenatore della Germania punta solo e sempre in alto. E anche la partenza in questa nuova stagione di LaLiga lo conferma: 5 vittorie su 5 partite. Numeri che portano il tecnico classe '65 nella top 5 di una classifica particolare.

Hansi Flick, il suo Barcellona senza rivali: il tedesco tocca numeri da capogiro

Il Barcellona

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Messi-Suarez-Neymar. Hansi Flick è stato una vera e propria macchina da guerra in questo inizio di stagione. E non solo. 5 vittorie nelle prime 5 giornate, già 21 reti realizzare e solo 4 subìte. Numeri semplicemente incredibili e siamo solo all'inizio dell'annata. Ma in fin dei conti questi numeri non dovrebbero stupire più di tanto perché è ormai evidente che da quando Flick ha preso la guida del club catalano il Barcellona è tornato a giocare quel calcio champagne che non si vedeva dai tempi del magico trio

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I numeri raggiunti fino a qui dall'ex allenatore dellasono a dire poco impressionati. Dal suo arrivo al Camp Nou, nell'estate del 2024, Flick ha collezionato. Ma a fare drizzare i capelli sono i numeri in fase realizzati:Inoltre, dal suo esordio ne LaLiga, Flick ha mantenuto la testa della classifica per ben 61 turni su 81 giornate.

BARCELLONA, SPAGNA - 9 SETTEMBRE: Raphinha (FC Barcelona) interagisce con Hansi Flick, allenatore dell'FC Barcelona, ​​durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Barcelona e Feyenoord al Camp Nou, il 9 settembre 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Statistiche che portano il tecnico tedesco ad occupare il quinto posto in una classifica particolare. Davanti a lui c'è Rinus Michels (63), ma tutto lascia presagire un suo prossimo sorpasso. Raggiungere il terzo posto sarà più difficile, dato che Ernesto Valverde è stato in testa alla classifica in 80 giornate distribuite su tre stagioni, Frank Rijkaard in 85 su 5, e l'attuale leader, Pep Guardiola , in 87 giornate su quattro annate. Un "podio" difficile da raggiungere ma vedendo il ritmo con cui viaggia la squadra, non è escluso che Flick possa arrivarci nel giro di poco tempo.