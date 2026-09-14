Da quando siede sulla panchina dei catalani, la sua squadra è stata in testa alla classifica per 61 turni su 81 giornate: solo in quattro hanno fatto meglio

Mattia Celio
Rodri Barcellona

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Hansi Flick ha completamente cambiato il calcio del Barcellona. Da quando il tedesco siede sulla panchina catalana i tifosi sono tornati a vedere quella squadra che negli anni precedenti aveva dominato il calcio spagnolo. Sicuramente in Europa manca ancora per piccolo salto di qualità ma ormai è evidente che la squadra dell'ex allenatore della Germania punta solo e sempre in alto. E anche la partenza in questa nuova stagione di LaLiga lo conferma: 5 vittorie su 5 partite. Numeri che portano il tecnico classe '65 nella top 5 di una classifica particolare.

Hansi Flick, il suo Barcellona senza rivali: il tedesco tocca numeri da capogiro

Il Barcellona di Hansi Flick è stato una vera e propria macchina da guerra in questo inizio di stagione. E non solo. 5 vittorie nelle prime 5 giornate, già 21 reti realizzare e solo 4 subìte. Numeri semplicemente incredibili e siamo solo all'inizio dell'annata. Ma in fin dei conti questi numeri non dovrebbero stupire più di tanto perché è ormai evidente che da quando Flick ha preso la guida del club catalano il Barcellona è tornato a giocare quel calcio champagne che non si vedeva dai tempi del magico trio Messi-Suarez-Neymar.
Flick
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I numeri raggiunti fino a qui dall'ex allenatore della Germania sono a dire poco impressionati. Dal suo arrivo al Camp Nou, nell'estate del 2024, Flick ha collezionato 123 panchine ottenendo 94 vittorie, 10 pareggi e 19 sconfitte. Ma a fare drizzare i capelli sono i numeri in fase realizzati: ben 349 volte il Barcellona ha trovato la via della rete, subendone appena 143. Inoltre, dal suo esordio ne LaLiga, Flick ha mantenuto la testa della classifica per ben 61 turni su 81 giornate.

FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1
BARCELLONA, SPAGNA - 9 SETTEMBRE: Raphinha (FC Barcelona) interagisce con Hansi Flick, allenatore dell'FC Barcelona, ​​durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Barcelona e Feyenoord al Camp Nou, il 9 settembre 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Statistiche che portano il tecnico tedesco ad occupare il quinto posto in una classifica particolare. Davanti a lui c'è Rinus Michels (63), ma tutto lascia presagire un suo prossimo sorpasso. Raggiungere il terzo posto sarà più difficile, dato che Ernesto Valverde è stato in testa alla classifica in 80 giornate distribuite su tre stagioni, Frank Rijkaard in 85 su 5, e l'attuale leader, Pep Guardiola , in 87 giornate su quattro annate. Un "podio" difficile da raggiungere ma vedendo il ritmo con cui viaggia la squadra, non è escluso che Flick possa arrivarci nel giro di poco tempo.

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