L'armata blaugrana di Hansi Flick non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il tecnico del Barcellona, durante l'analisi della partita contro il Levante che si giocherà domani pomeriggio in trasferta, ha toccato molti temi elogiando soprattutto il suo capitano, Raphinha, nonché una delle gemme più luminose di questa squadra, che ha iniziato la stagione segnando 22 gol in 5 partite.

Flick analizza i prescelti per il ruolo di 9 del Barça

Dopo il mancato arrivo di Julian Alvarez , il Barcellona ha deciso di virare verso un altro profilo sempre proveniente dal sud america. Gabriel Jesus è arrivato negli ultimi giorni di mercato ed è stato un acquisto molto apprezzato dall'allenatore tedesco che però è consapevole di non avere solo lui e Raphinha da poter utilizzare in quella posizione.

Il calcio del Barcellona è un calcio fatto sì di possesso ma anche di verticalizzazioni immediate e di giocate individuali che fanno saltare il banco. Il tecnico tedesco ha voluto spiegare in conferenza che le alternative per la posizione di numero 9 sono in realtà molto più di due: "Raphinha, Gabby e Hamza sono tre profili differenti, ma ci sono altri modi in cui possiamo giocare. Anche Anthony e Karim possono occupare questa posizione. Oppure Dani Olmo. Dani ci ha mostrato negli ultimi due anni che può giocarci, e lo stesso vale per Fermín. Abbiamo tantissime opzioni".

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Le parole dell'allenatore del Barça sul suo capitano Raphinha: "Sta giocando in modo fantastico"

Raphinha ha iniziato la sua stagione con, un rendimento da extraterrestre dopo l'infortunio rimediato durante il Mondiale con il Brasile.

BARCELLONA, SPAGNA - 31 AGOSTO: Raphinha dell'FC Barcellona interagisce con Hansi Flick, allenatore dell'FC Barcellona, durante la partita di La Liga tra FC Barcellona e Real Valladolid CF al Camp Nou il 31 agosto 2024 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Il brasiliano è stato meritatamente elogiato da Hansi Flick, che lo ha definito come uno dei migliori al mondo. Mantenere questo livello e questi numeri non sarà facile, ma il capitano blaugrana non sembra intenzionato a fermarsi adesso. Queste le dichiarazioni di Flick: "Rapha sta giocando in modo fantastico", ha dichiarato il tecnico tedesco. "È su un altro livello, è incredibile. Quando è così, per me è uno dei migliori giocatori al mondo".