Gabriel Jesus è a Barcellona: i catalani ora hanno il loro 9

Il Barcellona blinda Hamza Abdelkarim. Il giovane attaccante egiziano, arrivato in prestito dall'Al-Ahly a febbraio e acquistato definitivamente dal Barcellona a giugno, è pronto a mettersi in gioco e dimostrare il suo valore dopo la "gavetta" invernale nella cantera del club blaugrana. La società ha grande fiducia in lui, e il rinnovo di contratto fino al 2030 ne è la dimostrazione.

Barcellona, accelerata per il nuovo contratto

firma è prevista per martedì 15 settembre, nell'ufficio di

Joan Laporta

. Successivamente, Abdelkarim incontrerà i media dato che non era stato ancora presentato ufficialmente alla stampa.

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Un’arma in più per Hansi Flick

Inizialmente il suo contratto scadeva nele prevedeva una clausola rescissoria di. La vistosa crescita in campo del giocatore però, hanno portato ad un'accelerazione del rinnovo: prolungamento del contratto fino ale un significativo innalzamento della clausola rescissoria (non sono state ancora specificate le cifre esatte), una mossa fatta dal club blaugrana per blindare il giovane talento ed evitare possibili offerte degli altri top club europei. LaDopo aver disputato i mondiali con la sua nazionale, subentrando per lo più negli ultimi di gara,si è unito alla prima squadra nel ritiro pre-campionato, giocando e siglando anche due reti nelle amichevoli estive (una proprio contro la sua ex squadra).finora lo ha sempre convocato nelle partite di campionato, dandogli anche l'opportunità di debuttare al Camp Nou nel finale della partita contro il, vinta dai padroni di casa per 5-2.

BASILEA, SVIZZERA - 16 AGOSTO: Hamza Abdelkarim dell'FC Barcelona festeggia il secondo gol della squadra durante l'amichevole precampionato tra FC Basilea ed FC Barcelona al St. Jakob-Park, il 16 agosto 2026 a Basilea, in Svizzera. (Foto di Daniela Porcelli/Getty Images)

Il tecnico del Barça può così contare su un nuovo tassello da aggiungere a un reparto offensivo già ricco di qualità e talento, capace di mettere a segno una quantità impressionante di gol già in questo inizio di stagione. Abdelkarim potrebbe diventare quindi un arma in più per rendere ancora più imprevedibile l’attacco del Barcellona.