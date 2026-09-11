Il talento del classe 2008 Hamza Abdelkarim sarà a disposizione del tecnico Hansi Flick per altri quattro anni.
Gabriel Jesus è a Barcellona: i catalani ora hanno il loro 9
Il Barcellona blinda Hamza Abdelkarim. Il giovane attaccante egiziano, arrivato in prestito dall'Al-Ahly a febbraio e acquistato definitivamente dal Barcellona a giugno, è pronto a mettersi in gioco e dimostrare il suo valore dopo la "gavetta" invernale nella cantera del club blaugrana. La società ha grande fiducia in lui, e il rinnovo di contratto fino al 2030 ne è la dimostrazione.
Barcellona, accelerata per il nuovo contrattoInizialmente il suo contratto scadeva nel 2029 e prevedeva una clausola rescissoria di 15 milioni di euro. La vistosa crescita in campo del giocatore però, hanno portato ad un'accelerazione del rinnovo: prolungamento del contratto fino al 2030 e un significativo innalzamento della clausola rescissoria (non sono state ancora specificate le cifre esatte), una mossa fatta dal club blaugrana per blindare il giovane talento ed evitare possibili offerte degli altri top club europei. La firma è prevista per martedì 15 settembre, nell'ufficio di Joan Laporta. Successivamente, Abdelkarim incontrerà i media dato che non era stato ancora presentato ufficialmente alla stampa.
Caricamento post Instagram...
Un’arma in più per Hansi FlickDopo aver disputato i mondiali con la sua nazionale, subentrando per lo più negli ultimi di gara, Abdelkarim si è unito alla prima squadra nel ritiro pre-campionato, giocando e siglando anche due reti nelle amichevoli estive (una proprio contro la sua ex squadra). Hansi Flick finora lo ha sempre convocato nelle partite di campionato, dandogli anche l'opportunità di debuttare al Camp Nou nel finale della partita contro il Rayo Vallecano, vinta dai padroni di casa per 5-2.
Il tecnico del Barça può così contare su un nuovo tassello da aggiungere a un reparto offensivo già ricco di qualità e talento, capace di mettere a segno una quantità impressionante di gol già in questo inizio di stagione. Abdelkarim potrebbe diventare quindi un arma in più per rendere ancora più imprevedibile l’attacco del Barcellona.
© RIPRODUZIONE RISERVATA