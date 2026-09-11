È arrivato il momento dei saluti per Iñaki Williams. L'attaccante dell'Athletic Club ha annunciato la decisione di chiudere il proprio percorso con la nazionale del Ghana, mettendo fine a un capitolo importante della sua carriera internazionale. Una scelta comunicata attraverso un messaggio carico di emozione, gratitudine e soprattutto di orgoglio per aver indossato la maglia delle Black Stars.

Le parole di Iñaki Williams

"È arrivato il momento di mettere fine al mio percorso con la nazionale del Ghana", ha scritto Williams, affidando alle sue parole il racconto di una decisione evidentemente maturata nel tempo. Il giocatore ha scelto di lasciare la selezione con la consapevolezza di aver dato tutto ogni volta che è sceso in campo con la bandiera del Ghana sul petto.

Un legame che, per Williams, è andato ben oltre il calcio. Nato a Bilbao da genitori ghanesi, l'attaccante ha sempre avuto un rapporto particolare con le proprie origini. La nazionale gli ha permesso di riscoprire ancora più profondamente le proprie radici e di vivere da protagonista l'orgoglio di rappresentare il Paese della sua famiglia.

I feel the time has come to bring my journey with the Ghana national team to an end. 🇬🇭❤️



I leave happy, proud and with the peace of mind of knowing that I gave everything every time I wore this shirt.



Ghana has given me much more than football. It has allowed me to come back… pic.twitter.com/6WkqhYwG2V — IÑAKI WILLIAMS ARTHUER (@Williaaams45) September 11, 2026

"Lascio felice, orgoglioso e con la tranquillità di sapere di aver dato tutto ogni volta che ho indossato questa maglia", ha spiegato il calciatore. Parole che sintetizzano il sentimento con cui Williams decide di voltare pagina, senza rimpianti e con la certezza di aver onorato la responsabilità di rappresentare il Ghana.

BILBAO, SPAGNA - 24 GENNAIO: Inaki Williams dell'Athletic Club (L) festeggia il terzo gol della sua squadra con il compagno di squadra Nico Williams durante la partita dei quarti di finale della Copa del Rey tra Athletic Club e FC Barcelona allo stadio San Mames il 24 gennaio 2024 a Bilbao, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

I saluti finali e il ringraziamento

Nel suo messaggio non è mancato un sentito ringraziamento rivolto a tutte le persone che hanno accompagnato il suo percorso con le Black Stars. "Grazie dal profondo del cuore a tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio e per tutto l'affetto che mi avete sempre dimostrato", ha scritto, rivolgendosi direttamente ai tifosi e a chi gli è stato vicino durante la sua esperienza internazionale.

L'addio alla nazionale, però, non significa un distacco dal Ghana. Williams ha infatti sottolineato come il Paese resterà per sempre una parte di lui. Anche lontano dal campo, continuerà a sostenere le Black Stars, questa volta da tifoso: "Continuerò a sostenere le Black Stars come uno di voi, ovunque mi trovi".

A chiudere il suo messaggio, due parole semplici ma potentissime: "Medaase. Always Ghana". Grazie. Sempre Ghana. Il modo scelto da Iñaki Williams per salutare una maglia che, come lui stesso ha ricordato, resterà per sempre parte della sua storia.