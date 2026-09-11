Il Marocco vuole la finale del Mondiale 2030 a Casablanca e Fouzi Lekjaa parla già come se la scelta fosse fatta. Il presidente della Federcalcio marocchina (FRMF) ha indicato il Grande Stade Hassan II, attualmente in costruzione, come sede della partita che assegnerà il titolo. Ma c’è una distinzione fondamentale: la sede della finale non è ancora ufficiale.

La questione coinvolge direttamente anche gli altri Paesi che organizzeranno il torneo. Il Mondiale sarà ospitato insieme a Spagna e Portogallo e proprio la Spagna, attuale campione del mondo, aspira a ricevere la partita decisiva.

Mondiale 2030, Lekjaa indica Casablanca per la finale

Secondo quanto riportato da A BOLA, Lekjaa ne ha parlato durante un comizio elettorale del Partito Autenticità e Modernità (PAM) a Buznika, nei dintorni di Rabat. Il presidente della FRMF, che ricopre anche l’incarico di ministro delegato responsabile del Bilancio ed è una figura centrale nello sviluppo del calcio marocchino, ha collegato l’organizzazione della finale al progetto di sviluppo della provincia.

“La provincia di Benslimane (nella regione di Casablanca, dove è in costruzione lo stadio) avrà l’onore di organizzare la finale del Mondiale 2030. (…) Chiunque voglia far parte del prossimo governo non avrà altra scelta che sviluppare la provincia”, ha dichiarato Lekjaa tra gli applausi dei presenti.

Il presidente della Royal Moroccan Football Federation Fouzi Lekjaa parla durante la prima riunione operativa del comitato di sostegno bilaterale per la Coppa del Mondo 2030 a Salé il 2 aprile 2026. (Foto di Abdel Majid BZIOUAT / AFP via Getty Images)

Parole che non presentano Benslimane come una semplice possibilità. È Lekjaa stesso a parlare della finale come di un appuntamento destinato alla provincia nella quale sta sorgendo il Grande Stade Hassan II.

La sede della finale, però, non è ancora ufficiale

È proprio qui che va separato l’annuncio marocchino dalla situazione ufficiale. Nonostante le parole del presidente federale, la FIFA non ha ancora comunicato la distribuzione delle partite tra i Paesi organizzatori. Di conseguenza, anche lo stadio che ospiterà la finale resta da definire.

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Anche la Spagna punta a ospitare la partita decisiva, in un torneo che vedrà tre Paesi condividere gran parte dell’organizzazione. La Coppa del Mondo 2030 sarà infatti ospitata congiuntamente da Marocco, Spagna e Portogallo. A questi si aggiungeranno Uruguay, Argentina e Paraguay per la celebrazione del centenario della competizione: i tre Paesi sudamericani ospiteranno le partite inaugurali delle rispettive nazionali, in omaggio alla prima edizione del Mondiale disputata nel 1930 a Montevideo.

Lekjaa sogna anche Marocco-Francia

Il presidente della Federcalcio marocchina è andato oltre la questione dello stadio, immaginando anche quale potrebbe essere la finale da disputare nel 2030. Lekjaa ha espresso il desiderio di vedere Marocco e Francia una di fronte all’altra, con la sua nazionale alla ricerca di una rivincita dopo l’ultimo confronto mondiale.

Il riferimento è alla sconfitta per 2-0 del Marocco contro la Francia nei quarti di finale del Mondiale 2026, disputato tra Stati Uniti, Messico e Canada. Lekjaa vorrebbe quindi ritrovare i francesi quattro anni dopo, questa volta proprio nella partita che assegnerà la Coppa del Mondo.

GUADALUPE, MESSICO - 29 GIUGNO: il presidente della Federazione calcistica del Marocco Fouzi Lekjaa viene lanciato in aria dai giocatori dopo la vittoria ai rigori della squadra durante la partita di round della Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Paesi Bassi e Marocco al Monterrey Stadium il 29 giugno 2026 a Guadalupe, in Messico. (Foto di Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images)

Prima di immaginare chi scenderà in campo, resta però da stabilire dove quella finale verrà giocata. Lekjaa ha indicato il Grande Stade Hassan II senza lasciare spazio a dubbi nelle sue parole. Per trasformare quell’annuncio in una certezza, servirà la decisione ufficiale della FIFA.