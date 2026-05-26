Il Villarreal è stato protagonista di una stagione di altissimo livello, raggiungendo il terzo posto in Liga dietro solo a Barcellona e Real Madrid. In campionato hanno racimolato 72 punti e sono riusciti a superare l'Atletico Madrid all'ultima giornata vincendo con un pesante 5-1 grazie alla doppietta di Mikautadze, la doppietta di Pérez, il rigore di Parejo e la rete di Pape Gueye.

Quest'ultimo ha recentemente vinto il premio di Calciatore Africano dell'anno in Liga, piazzandosi davanti al compagno di squadra ivoriano Nicolas Pepe e Iñaki Williams, fratello e compagno di squadra di Nico all'Athletic Bilbao.

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Le parole di Pape Gueye, calciatore africano dell'anno in Liga

ottenendo il 38% dei voti da tifosi e giornalisti esperti di tutta l'Africa subsahariana. Gueye si è piazzato davanti al ghanese Iñaki Williams e all'ivoriano Nicolas Pépé, coronando una stagione che ha messo in luce la crescente influenza dei talenti africani nella Liga.

Il centrocampista senegalese, protagonista anche con la sua Nazionale alla Coppa d'Africa in Marocco quest'ultimo inverno e autore del gol decisivo che permise aldi alzare la coppa (poi successivamente revocata), è stato premiato

VILLARREAL, SPAGNA - 24 GENNAIO: Brahim Díaz del Real Madrid e Pape Gueye del Villarreal CF corrono senza palla durante la partita di LaLiga EA Sports tra Villarreal CF e Real Madrid CF allo Estadio de la Cerámica il 24 gennaio 2026 a Villarreal, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images) La vittoria di Gueye ha coronato una seconda stagione eccezionale con il Villarreal, durante la quale è stato il perno del centrocampo del Sottomarino Giallo e ha giocato un ruolo chiave nel garantire la qualificazione alla Champions League per la seconda stagione consecutiva.

Dopo aver ricevuto il premio, Gueye ha dichiarato ai microfoni dell'evento "MVP Sporty LaLiga": “È motivo di grande orgoglio e un onore essere stato nominato miglior giocatore africano del campionato spagnolo. È il primo premio individuale della mia carriera e significa molto per me perché in tutto ciò che realizzo, rappresento anche tutto il Senegal”.

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Ha infine aggiunto che questa parentesi in Spagna è la migliore della sua carriera: “In questo momento al Villarreal sto vivendo il momento migliore della mia carriera. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno votato, così come lo staff e i giocatori, perché non si vince mai un trofeo individuale da soli”.

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