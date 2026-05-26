Terzo col suo Villarreal in campionato, il centrocampista senegalese Pape Gueye è stato premiato Calciatore Africano dell'anno in Liga.

Luigi Mereu
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Il Villarreal è stato protagonista di una stagione di altissimo livello, raggiungendo il terzo posto in Liga dietro solo a Barcellona e Real Madrid. In campionato hanno racimolato 72 punti e sono riusciti a superare l'Atletico Madrid all'ultima giornata vincendo con un pesante 5-1 grazie alla doppietta di Mikautadze, la doppietta di Pérez, il rigore di Parejo e la rete di Pape Gueye.

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Quest'ultimo ha recentemente vinto il premio di Calciatore Africano dell'anno in Liga, piazzandosi davanti al compagno di squadra ivoriano Nicolas Pepe e Iñaki Williams, fratello e compagno di squadra di Nico all'Athletic Bilbao.

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Le parole di Pape Gueye, calciatore africano dell'anno in Liga

Il centrocampista senegalese, protagonista anche con la sua Nazionale alla Coppa d'Africa in Marocco quest'ultimo inverno e autore del gol decisivo che permise al Senegal di alzare la coppa (poi successivamente revocata), è stato premiato ottenendo il 38% dei voti da tifosi e giornalisti esperti di tutta l'Africa subsahariana. Gueye si è piazzato davanti al ghanese Iñaki Williams e all'ivoriano Nicolas Pépé, coronando una stagione che ha messo in luce la crescente influenza dei talenti africani nella Liga.

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VILLARREAL, SPAGNA - 24 GENNAIO: Brahim Díaz del Real Madrid e Pape Gueye del Villarreal CF corrono senza palla durante la partita di LaLiga EA Sports tra Villarreal CF e Real Madrid CF allo Estadio de la Cerámica il 24 gennaio 2026 a Villarreal, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)
La vittoria di Gueye ha coronato una seconda stagione eccezionale con il Villarreal, durante la quale è stato il perno del centrocampo del Sottomarino Giallo e ha giocato un ruolo chiave nel garantire la qualificazione alla Champions League per la seconda stagione consecutiva.

Dopo aver ricevuto il premio, Gueye ha dichiarato ai microfoni dell'evento "MVP Sporty LaLiga": “È motivo di grande orgoglio e un onore essere stato nominato miglior giocatore africano del campionato spagnolo. È il primo premio individuale della mia carriera e significa molto per me perché in tutto ciò che realizzo, rappresento anche tutto il Senegal”.

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Ha infine aggiunto che questa parentesi in Spagna è la migliore della sua carriera: “In questo momento al Villarreal sto vivendo il momento migliore della mia carriera. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno votato, così come lo staff e i giocatori, perché non si vince mai un trofeo individuale da soli”.

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