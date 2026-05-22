Il Villarreal termina in casa la sua grande stagione. Domenica 24 maggio alle 21:00 gli uomini di Marcelino affronteranno l'Atletico Madrid, desideroso di strappare una vittoria in occasione dell'ultima gara di Griezmann con la maglia della squadra della Capitale spagnola. Per scoprire come seguire la partita, continua a leggere l'articolo.

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Il momento di forma dell'Atletico Madrid

Il Villarreal si presenta al match da sfavorito dati gli ultimi risultati ottenuti. Se l'Atlético Madrid ha vinto quattro delle ultime cinque partite, gli uomini di Marcelino si presentano con risultati molto altalenanti e ben due sconfitte di fila, contro Siviglia e Rayo Vallecano. Se la formazione di Simeone vorrà salutare Griezmann nel migliore dei modi, i padroni di casa vorranno salutare il proprio pubblico con tre punti. Con la qualificazione in Champions League già in tasca, non resta altro che capire se il Submarino Amarillo terminerà al terzo o al quarto posto.

La probabile formazione dell'Atlético Madrid

Il Villarreal affronterà l'ultima partita del campionato spagnolo con il 4-4-2, con Moreno e Mikautadze riferimenti offensivi, supportati da un centrocampo folto in cui spiccano Parejo e Veiga.

Villarreal (4-4-2): Tenas; Pedraza, Navarro, Veiga, Mourino; Pépé, Parejo, Gueye, Moleiro; Moreno, Mikautadze. Allenatore: Marcelino.

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