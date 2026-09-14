La notte milanese tradisce Daniel Maldini subito dopo la trasferta del suo Cagliari contro l'Atalanta. Il trequartista rossoblù perde il controllo della propria automobile e provoca un incidente stradale per le vie del capoluogo lombardo. Le autorità competenti intervengono tempestivamente sul luogo dello schianto ed effettuano i consueti rilievi di rito. I controlli delle forze dell'ordine certificano la positività del giocatore all'alcol test. La notizia fa rapidamente il giro del web e apre un vero e proprio caso mediatico attorno al trequartista.

Le indiscrezioni e il comunicato del club

Durante le prime ore della mattinata, la situazioneulteriormente a causa di alcune pesanti voci diffuse dai. Diversi organi di stampa ipotizzano infatti unadel calciatore anche a sostanze. IlCalcio prende immediatamente in mano la situazione e pubblica unaufficiale per chiarire la reale posizione del proprio. La dirigenza sarda interviene a gamba tesa sullee spiega i passi intrapresi per fare totale chiarezza. "Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo.Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra", recita ildei rossoblù.

PARMA, ITALIA - 22 AGOSTO: Daniel Maldini del Cagliari Calcio compete per la palla con Enrico Delprato del Parma Calcio 1913 durante la partita di Serie A tra Parma Calcio e Cagliari Calcio allo Stadio Ennio Tardini il 22 agosto 2026 a Parma, Italia. (Foto di Luca Amedeo Bizzarri/Getty Images)

L'esito negativo e il rientro in gruppo

La società rossoblù spegne definitivamente ilmediatico e rassicura l'intero ambiente sardo. Gli esami medici scagionano completamente il trequartista dallepiù gravi. Tutti i test effettuati sul ragazzo danno infatti esito, smentendo categoricamente l'assunzione di sostanze. Ilchiude il caso e reintegra il giocatore nelle dinamiche della prima squadra. Il calciatore partecipa regolarmente in gruppo alla ripresa degliin programma oggi pomeriggio.prepara quindi i prossimi delicati impegni della squadra insieme al resto dei compagni, mettendosi subito questa burrascosaalle spalle. L'allenatore rossoblù pretende ora massimasul campo per allontanare definitivamente le polemiche e ritrovare immediatamente la serenità necessaria per affrontare il campionato.