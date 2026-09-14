Il Cagliari smentisce categoricamente i test tossicologici positivi e annuncia il suo rientro in gruppo

Francesco Intorre
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La notte milanese tradisce Daniel Maldini subito dopo la trasferta del suo Cagliari contro l'Atalanta. Il trequartista rossoblù perde il controllo della propria automobile e provoca un incidente stradale per le vie del capoluogo lombardo. Le autorità competenti intervengono tempestivamente sul luogo dello schianto ed effettuano i consueti rilievi di rito. I controlli delle forze dell'ordine certificano la positività del giocatore all'alcol test. La notizia fa rapidamente il giro del web e apre un vero e proprio caso mediatico attorno al trequartista.

Le indiscrezioni e il comunicato del club

Durante le prime ore della mattinata, la situazione degenera ulteriormente a causa di alcune pesanti voci diffuse dai media. Diversi organi di stampa ipotizzano infatti una positività del calciatore anche a sostanze stupefacenti. Il Cagliari Calcio prende immediatamente in mano la situazione e pubblica una nota ufficiale per chiarire la reale posizione del proprio tesserato. La dirigenza sarda interviene a gamba tesa sulle speculazioni e spiega i passi intrapresi per fare totale chiarezza. "Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo.Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra", recita il comunicato dei rossoblù.
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Daniel Maldini incidente
PARMA, ITALIA - 22 AGOSTO: Daniel Maldini del Cagliari Calcio compete per la palla con Enrico Delprato del Parma Calcio 1913 durante la partita di Serie A tra Parma Calcio e Cagliari Calcio allo Stadio Ennio Tardini il 22 agosto 2026 a Parma, Italia. (Foto di Luca Amedeo Bizzarri/Getty Images)

L'esito negativo e il rientro in gruppo

La società rossoblù spegne definitivamente il polverone mediatico e rassicura l'intero ambiente sardo. Gli esami medici scagionano completamente il trequartista dalle accuse più gravi. Tutti i test effettuati sul ragazzo danno infatti esito negativo, smentendo categoricamente l'assunzione di sostanze stupefacenti. Il Cagliari chiude il caso e reintegra il giocatore nelle dinamiche della prima squadra. Il calciatore partecipa regolarmente in gruppo alla ripresa degli allenamenti in programma oggi pomeriggio. Maldini prepara quindi i prossimi delicati impegni della squadra insieme al resto dei compagni, mettendosi subito questa burrascosa disavventura alle spalle. L'allenatore rossoblù pretende ora massima concentrazione sul campo per allontanare definitivamente le polemiche e ritrovare immediatamente la serenità necessaria per affrontare il campionato.

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