Il Cagliari smentisce categoricamente i test tossicologici positivi e annuncia il suo rientro in gruppo
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La notte milanese tradisce Daniel Maldini subito dopo la trasferta del suo Cagliari contro l'Atalanta. Il trequartista rossoblù perde il controllo della propria automobile e provoca un incidente stradale per le vie del capoluogo lombardo. Le autorità competenti intervengono tempestivamente sul luogo dello schianto ed effettuano i consueti rilievi di rito. I controlli delle forze dell'ordine certificano la positività del giocatore all'alcol test. La notizia fa rapidamente il giro del web e apre un vero e proprio caso mediatico attorno al trequartista.
Le indiscrezioni e il comunicato del clubDurante le prime ore della mattinata, la situazione degenera ulteriormente a causa di alcune pesanti voci diffuse dai media. Diversi organi di stampa ipotizzano infatti una positività del calciatore anche a sostanze stupefacenti. Il Cagliari Calcio prende immediatamente in mano la situazione e pubblica una nota ufficiale per chiarire la reale posizione del proprio tesserato. La dirigenza sarda interviene a gamba tesa sulle speculazioni e spiega i passi intrapresi per fare totale chiarezza. "Il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo.Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio alla ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra", recita il comunicato dei rossoblù.
L'esito negativo e il rientro in gruppoLa società rossoblù spegne definitivamente il polverone mediatico e rassicura l'intero ambiente sardo. Gli esami medici scagionano completamente il trequartista dalle accuse più gravi. Tutti i test effettuati sul ragazzo danno infatti esito negativo, smentendo categoricamente l'assunzione di sostanze stupefacenti. Il Cagliari chiude il caso e reintegra il giocatore nelle dinamiche della prima squadra. Il calciatore partecipa regolarmente in gruppo alla ripresa degli allenamenti in programma oggi pomeriggio. Maldini prepara quindi i prossimi delicati impegni della squadra insieme al resto dei compagni, mettendosi subito questa burrascosa disavventura alle spalle. L'allenatore rossoblù pretende ora massima concentrazione sul campo per allontanare definitivamente le polemiche e ritrovare immediatamente la serenità necessaria per affrontare il campionato.
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