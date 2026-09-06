Un muro. Per 90 minuti più recupero, Loris Karius ha deciso di abbassare la saracinesca e non far passare nessuno. Nemmeno il Bayern Monaco. Il portiere dello Schalke è stato il grande protagonista della serata: tre parate decisive, una più difficile dell’altra e un punto pesantissimo conquistato contro una delle squadre più forti della Bundesliga. Una prestazione talmente importante da ricevere anche l’approvazione di Manuel Neuer. “Ottima, vero?”, ha detto il portiere del Bayern. Poi ha spiegato: “Ha sventato le tre grandi occasioni che abbiamo avuto. Questa è stata la chiave”. Karius si gode la sua notte, ma non si prende tutti i meriti. Anzi. A fine partita ha guardato i compagni e ha riassunto tutto con poche parole: “Questo siamo noi”.

Karius, una prestazione da incorniciare

La partita diè iniziata praticamente subito. Al 13’ Nathanielsi è presentato davanti alla porta, ma il portiere dello Schalke ha risposto presente con una parata ravvicinata da applausi. Al 58’ è toccato a Olise provarci: tiro da pochi passi e intervento con i piedi di Karius. Poi, all’87’, il pericolo più grande. Harryha calciato dalla distanza con tutta la potenza che aveva. Sembrava il classico tiro destinato a finire in rete. E invece no. Karius si è allungato e ha detto ancora una volta di no.

GELSENKIRCHEN, GERMANIA - 2 maggio 2026: Loris Karius dello Schalke 04 festeggia la promozione in Bundesliga insieme ai compagni di squadra dopo la vittoria nel match di 2. Bundesliga tra Schalke 04 e Fortuna Düsseldorf, disputato alla Veltins-Arena il 2 maggio 2026 a Gelsenkirchen, Germania. (Foto di Lars Baron/Getty Images).

“Mantenere la calma e una buona posizione non è facile, soprattutto contro il Bayern Monaco”, ha raccontato. Stavolta, però, ci è riuscito alla perfezione. E Neuer lo ha riconosciuto. I due si sono parlati a lungo dopo il fischio finale e hanno anche rispettato la promessa di scambiarsi le maglie. Ma per Karius il vero protagonista non era lui. Erano i suoi compagni. “Quello che hanno fatto i ragazzi... tanto di cappello a loro”, ha spiegato. Poi la frase che racchiude la serata: “Si sono dati da fare fino allo sfinimento, ed è proprio questo che siamo”. Dopo 1204 giorni, lo Schalke è tornato a fare punti in Bundesliga. E questa volta lo ha fatto con Karius a chiudere la porta.