Tra i calciatori che calcheranno i rettangoli verdi della Bundesliga 2026/2027 figura anche Loris Karius, portiere dello Schalke 04. Dal mese di gennaio dello scorso anno, infatti, il tedesco gioca per la squadra con cui, la scorsa stagione, ha vinto la Zweite Bundesliga giocando da titolare. Tuttavia, il classe 1993 è passato alla storia in maniera negativa a causa degli errori commessi della finale di Champions League del 2018 tra il suo Liverpool ed il Real Madrid. Di recente, Karius ha parlato nuovamente di quell'evento aggiungendo dei dettagli clamorosi.

Schalke 04, Karius: "Dopo la finale del 2018 ricevevo minacce di morte"

Nel 2018, il Real Madrid ha vinto la Champions League contro il Liverpool e Karius è statodi quell'incontro. Infatti, il portiere ha commesso due gravi errori che hanno permesso aprima epoi di andare a segno. Dopo quel momento, il teutonico non è più sceso in campo con la maglia dei Reds che, a loro volta, l'hanno ceduto inprima alper due stagioni e poi all'. Nella stagioneinvece, è stato al Liverpool senza mai scendere in campo. Dopo due annate colgiocando poco, dallo scorso anno il portiere difende i pali dello Schalke 04 ed è stato determinante per il ritorno in Bundesliga.

Gütersloh, Germania - 11 luglio 2026: Loris Karius dello Schalke 04 si riscalda prima dell'amichevole tra Gütersloh e Schalke 04 all'Heidewaldstadion. (Foto di Christof Koepsel/Getty Images)

Quella partita di otto anni fa ha segnato profondamente Karius che, di recente, ne ha voluto parlare al podcasrt TOMorrow. Il marito di Diletta Leotta ha svelato che, dopo quel match, lui e la sua famiglia hanno ricevuto minacce di morte. Le sue parole: "Per diversi giorni la polizia è stata fuori casa per protezione. Non ho mai letto le minacce, ma erano di morte ed erano rivolte a me ed alla mia famiglia. I poliziotti facevano la guardia a casa mia per tutto il giorno. Ammetto che non è molto piacevole vedere questa scena". In seguito, l'ex Liverpool ha parlato dell'esperienza in Turchia: "Lì ho avuto dei problemi e ho anche perso la passione per il calcio. Spesso non riuscivo a dare il massimo. Quando si perde la gioia di far qualcosa, non la si fa più bene come prima".