Il Manchester United rischia di perdere uno dei talenti più promettenti della propria Academy. JJ Gabriel, classe 2010 considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio inglese, ha infatti chiesto formalmente di interrompere il rapporto con i Red Devils e di diventare un giocatore svincolato. Una decisione arrivata in maniera improvvisa, proprio mentre il club stava preparando il suo possibile debutto in prima squadra.

JJ Gabriel vuole andare via: la situazione con il Manchester United

Secondo quanto riportato da The Times e confermato da Fabrizio Romano, Gabriel ha presentato una richiesta formale per essere libero di lasciare il Manchester United. Il club, tuttavia, non avrebbe intenzione di accettare immediatamente la richiesta e continua a sperare di convincere il giocatore e la sua famiglia a cambiare posizione. La situazione è particolarmente delicata soprattutto per l'età del calciatore. Gabriel compirà 16 anni il prossimo 6 ottobre e, fino ad allora, non può firmare un normale contratto professionistico. La cancellazione della registrazione richiede inoltre il coinvolgimento del club e dei suoi tutori, rendendo la situazione più complessa rispetto a un normale trasferimento.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 17 APRILE: JJ Gabriel del Manchester United festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di semifinale della FA Youth Cup tra Manchester United e Crystal Palace all'Old Trafford il 17 aprile 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Il giovane attaccante aveva attirato l'attenzione per le sue prestazioni nelle giovanili dello United e soltanto pochi giorni fa aveva realizzato una tripletta all'esordio in UEFA Youth League contro il Sabah, contribuendo al successo per 5-0 dei Red Devils.

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Nella scorsa stagione Gabriel aveva inoltre segnato 26 gol in 29 partite, numeri che hanno contribuito alla sua rapida ascesa attraverso le categorie giovanili del club inglese. Il suo rendimento gli è valso anche il premio di "Jimmy Murphy Young Player of the Year", assegnato al miglior giovane dell'Academy del Manchester United. Il suo percorso aveva attirato talmente tanta attenzione da spingere il club ad avvicinarlo progressivamente alla prima squadra, con la possibilità di essere coinvolto nella sfida di Carabao Cup contro il Brighton, con la possibilità di diventare il più giovane esordiente nella storia della prima squadra dei Red Devils.

Tra le società interessate al giocatore ci sono diversi top club europei, pronti a monitorare da vicino la situazione qualora Gabriel riuscisse a liberarsi dal Manchester United.